Сколько лет на самом деле работают OLED-телевизоры: эксперты дали точный ответ (видео)

OLED-панели по праву считаются одними из лучших. Однако вопрос долговечности таких устройств остается открытым, поскольку органические светодиоды имеют специфические уязвимости по сравнению с классическими LCD-экранами.

Эксперты проанализировали основные причины поломок и дали прогноз по сроку службы современных ТВ, пишет BGR.

Выгорание пикселей

Потенциальные покупатели часто опасаются эффекта выгорания (burn-in). Поскольку в OLED-панелях каждый пиксель является самостоятельным источником света, длительное отображение статической картинки на высокой яркости может привести к тому, что диоды "запомнят" изображение. Это проявляется в виде остаточных артефактов на экране.

Однако тесты ресурса RTINGS показывают, что современные модели стали гораздо устойчивее к этой проблеме. Риск сохраняется преимущественно при просмотре контента со статичными элементами, такими как новостные бегущие строки или интерфейс видеоигр, в течение тысяч часов на пиковой яркости. Для обычного пользователя такая нагрузка растягивается на годы, поэтому при использовании функций "сдвига пикселей" и защиты экрана в настройках ТВ, панель может служить долго.

Відео дня

OLED-телевизор год спустя: тест на выгорание пикселей от RTINGS

Скрытые угрозы

Помимо самой матрицы, уязвимым местом остаются внутренние компоненты. Представители сервисной службы Geek Squad подтвердили, что телевизоры часто выходят из строя не из-за экрана, а из-за поломки одной из двух ключевых плат:

Плата питания: отвечает за распределение энергии внутри устройства.

отвечает за распределение энергии внутри устройства. Основная плата управления: содержит процессор, который обрабатывает команды и управляет смарт-функциями.

Выход из строя этих элементов превращает устройство в "кирпич" независимо от состояния OLED-панели.

Реальные сроки службы

Стандартная гарантия производителей обычно составляет один или два года. Однако данные Consumer Reports за 2019 год показали, что около 20% телевизоров брендов Hisense и Vizio сталкиваются с проблемами в первые пять лет эксплуатации. Также существуют неофициальные свидетельства пользователей о сбоях в работе техники Samsung через несколько лет после покупки.

Эксперты резюмируют: хотя компоненты гарантированно служат 1–2 года, для подстраховки от возможного брака плат или деградации матрицы стоит рассматривать приобретение расширенной гарантии на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось про новейшие телевизоры Samsung на любой бюджет. На одном из официальных сайтов Samsung появились дополнительные подробности о новой линейке телевизоров, которая выйдет в 2026 году.