Скільки років насправді працюють OLED-телевізори: експерти дали точну відповідь (відео)

OLED-панелі по праву вважаються одними з найкращих. Однак питання довговічності таких пристроїв залишається відкритим, оскільки органічні світлодіоди мають специфічні вразливості порівняно з класичними LCD-екранами.

Експерти проаналізували основні причини поломок і дали прогноз щодо терміну служби сучасних ТВ, пише BGR.

Вигоряння пікселів

Потенційні покупці часто побоюються ефекту вигоряння (burn-in). Оскільки в OLED-панелях кожен піксель є самостійним джерелом світла, тривале відображення статичної картинки на високій яскравості може призвести до того, що діоди "запам'ятають" зображення. Це проявляється у вигляді залишкових артефактів на екрані.

Однак тести ресурсу RTINGS показують, що сучасні моделі стали набагато стійкішими до цієї проблеми. Ризик зберігається переважно при перегляді контенту зі статичними елементами, такими як новинні рухомі рядки або інтерфейс відеоігор, протягом тисяч годин на піковій яскравості. Для звичайного користувача таке навантаження розтягується на роки, тому за умови використання функцій "зсуву пікселів" і захисту екрана в налаштуваннях ТБ, панель може служити довго.

Відео дня

OLED-телевізор рік потому: тест на вигоряння пікселів від RTINGS

Приховані загрози

Крім самої матриці, вразливим місцем залишаються внутрішні компоненти. Представники сервісної служби Geek Squad підтвердили, що телевізори часто виходять з ладу не через екран, а через поломку однієї з двох ключових плат:

Плата живлення: відповідає за розподіл енергії всередині пристрою.

відповідає за розподіл енергії всередині пристрою. Основна плата управління: містить процесор, який обробляє команди та керує смарт-функціями.

Вихід з ладу цих елементів перетворює пристрій на "цеглу" незалежно від стану OLED-панелі.

Реальні терміни служби

Стандартна гарантія виробників зазвичай становить один або два роки. Однак дані Consumer Reports за 2019 рік показали, що близько 20% телевізорів брендів Hisense і Vizio стикаються з проблемами в перші п'ять років експлуатації. Також існують неофіційні свідчення користувачів про збої в роботі техніки Samsung за кілька років після купівлі.

Експерти резюмують: хоча компоненти гарантовано служать 1-2 роки, для підстраховки від можливого браку плат або деградації матриці варто розглядати придбання розширеної гарантії на термін до 5 років.

Раніше повідомлялося про новітні телевізори Samsung на будь-який бюджет. На одному з офіційних сайтів Samsung з'явилися додаткові подробиці про нову лінійку телевізорів, яка вийде в 2026 році.