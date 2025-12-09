Японский чудо-генератор размером с монету оказался подделкой: возможно ли его создать

Миниатюрный генератор из Японии, круглосуточно добывающий энергию из воздуха, приобрел большую популярность в социальных сетях. Но на деле такое устройство работать не может.

Изобретение приписывают Киотскому университету, который о нем нигде не сообщал. Разоблачение опубликовало издание Snopes.

В декабре 2025 года сообщество Mechanical Engineering World в социальной сети Facebook разместило пост, в которой утверждалось, что японские исследователи из Киотского университета изобрели крошечный генератор размером с монету, вырабатывающий электричество из воздуха. Согласно публикации, устройство улавливает влагу и производит электричество круглосуточно без каких-либо движущихся частей.

Оно содержит нанопленку для поглощения водяного пара из атмосферы и превращения в постоянный электрический ток. Генератор якобы успешно проходил испытания в течение нескольких месяцев на рисовых полях Юго-Восточной Азии.

Пост получил около 8,5 тысяч лайков, 1,5 тысячи репостов и 395 комментариев. Похожие заявления были опубликованы в Instagram и Facebook в течение нескольких месяцев до этого. Snopes обнаружил по крайней мере одно такое сообщение, датированное августом 2025 года. Изображение же электронного прибора размером с монету явно создано искусственным интеллектом.

Журналисты Snopes провели расследование и выяснили, что такие посты не соответствуют действительности, по крайней мере, Киотский университет не публиковал такие исследования, хотя подобные научные работы и существуют. Основная часть исследований по этой теме за последние пару лет, по-видимому, проводилась учеными, связанными с китайскими университетами и лабораториями.

Влагоэлектрические генераторы предназначены для выработки энергии из влаги, используя те же свойства капель воды, которые приводят к возникновению молний в облаках. Однако пока их выходная мощность слишком мала для практического использования. Некоторые группы ученых тестируют разные материалы, пытаясь повысить эффективность.

В августе 2025 года журнал Popular Mechanics сообщил о похожем устройстве — генераторе, предназначенном для выработки электроэнергии путем испарения. По словам журнала, он "преобразует влагу из воздуха непосредственно в электричество — без движущихся частей". Однако устройство необходимо было сделать более эффективным, прежде чем его можно было бы использовать на практике.

Ранее в Китае создали генератор, использующий влагу из воздуха. Согласно исследованию, в его основе лежит катионный гидрогель с градиентом концентрации соли. Предполагается, что он уже может питать датчики в помещениях или носимые устройства.