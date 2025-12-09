Японський диво-генератор розміром із монету виявився підробкою: чи можливо його створити

Мініатюрний генератор з Японії, що цілодобово видобуває енергію з повітря, набув неабиякої популярності в соціальних мережах. Але на ділі такий пристрій працювати не може.

Винахід приписують Кіотському університету, який про нього ніде не повідомляв. Викриття опублікувало видання Snopes.

У грудні 2025 року спільнота Mechanical Engineering World у соціальній мережі Facebook розмістила пост, у якому стверджувалося, що японські дослідники з Кіотського університету винайшли крихітний генератор розміром із монету, що виробляє електрику з повітря. Згідно з публікацією, пристрій вловлює вологу і виробляє електрику цілодобово без будь-яких рухомих частин.

Воно містить наноплівку для поглинання водяної пари з атмосфери і перетворення на постійний електричний струм. Генератор нібито успішно проходив випробування протягом кількох місяців на рисових полях Південно-Східної Азії.

Пост отримав близько 8,5 тисяч лайків, 1,5 тисячі репостів і 395 коментарів. Схожі заяви були опубліковані в Instagram і Facebook протягом кількох місяців до цього. Snopes виявив принаймні одне таке повідомлення, датоване серпнем 2025 року. Зображення ж електронного приладу розміром з монету явно створене штучним інтелектом.

Журналісти Snopes провели розслідування і з'ясували, що такі пости не відповідають дійсності, принаймні, Кіотський університет не публікував такі дослідження, хоча подібні наукові роботи й існують. Основна частина досліджень на цю тему за останні кілька років, мабуть, проводилася вченими, пов'язаними з китайськими університетами і лабораторіями.

Вологоелектричні генератори призначені для вироблення енергії з вологи, використовуючи ті самі властивості крапель води, які призводять до виникнення блискавок у хмарах. Однак поки що їхня вихідна потужність занадто мала для практичного використання. Деякі групи вчених тестують різні матеріали, намагаючись підвищити ефективність.

У серпні 2025 року журнал Popular Mechanics повідомив про схожий пристрій — генератор, призначений для вироблення електроенергії шляхом випаровування. За словами журналу, він "перетворює вологу з повітря безпосередньо на електрику — без рухомих частин". Однак пристрій необхідно було зробити ефективнішим, перш ніж його можна було б використовувати на практиці.

Раніше в Китаї створили генератор, що використовує вологу з повітря. Згідно з дослідженням, у його основі лежить катіонний гідрогель із градієнтом концентрації солі. Передбачається, що він уже може живити датчики в приміщеннях або носимі пристрої.