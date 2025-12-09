Назван самый популярный смартфон в мире в 2025 году: что это за модель (фото)

Несмотря на выход новой линейки, прошлогодний iPhone 16 остается самым продаваемым смартфоном в мире по итогам третьего квартала 2025 года. В то же время новейшие флагманы Apple демонстрируют взрывной рост популярности, а Samsung удерживает позиции в бюджетном сегменте.

Об этом говорят данные свежего отчета аналитической компании Counterpoint Research, пишет MacRumors.

Почему iPhone в лидерах

iPhone 16 удерживает первую строчку мирового рейтинга продаж благодаря сочетанию факторов. Аналитики отмечают устойчивый спрос со стороны пользователей, обновляющих старые модели iPhone, а также расширение партнерских промоакций в развитых странах. Базовая модель остается оптимальным вариантом для покупателей в регионах, где доля ультрапремиальных устройств традиционно ниже.

Хотя квартальный топ возглавила модель 2024 года, в сентябре 2025 года самым продаваемым смартфоном стал актуальный iPhone 17 Pro Max, несмотря на ограниченную доступность в конце отчетного периода. Именно в том месяце состоялась презентация новинки.

Эксперты связывают такой ажиотаж с массовым циклом обновления: пользователи, купившие гаджеты во время пандемии COVID-19, начали активно менять их на новые. Главными драйверами продаж стали технические новшества: 48-мегапиксельная телефото камера с 8-кратным оптическим зумом и система охлаждения с испарительной камерой. Это одно из самых значительных обновлений архитектуры устройства за последние годы.

Apple iPhone 16 Фото: Скриншот

Samsung и складные смартфоны

Южнокорейский IT-гигант занял пять позиций в топ-10 самых продаваемых моделей, однако все они относятся к доступной серии Galaxy A. В премиальном сегменте компания делает ставку на складные устройства.

Сектор складных смартфонов вырос на 14% в годовом исчислении, установив исторический рекорд поставок. В нем доминирует серия Galaxy Z 7, в частности модель Galaxy Z Fold 7. Потребители оценили более тонкий и легкий корпус, менее заметную складку на экране и улучшенный шарнир. Apple пока не представлена в этой нише, хотя ходят слухи о дебюте складного iPhone уже в следующем году.

Также отмечается, что в США Apple усилила рекламную активность, чтобы противостоять агрессивным скидкам Google на линейку Pixel 10.

