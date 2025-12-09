Названо найпопулярніший смартфон у світі 2025 року: що це за модель (фото)

Незважаючи на вихід нової лінійки, торішній iPhone 16 залишається найбільш продаваним смартфоном у світі за підсумками третього кварталу 2025 року. Водночас новітні флагмани Apple демонструють вибухове зростання популярності, а Samsung утримує позиції в бюджетному сегменті.

Про це говорять дані свіжого звіту аналітичної компанії Counterpoint Research, пише MacRumors.

Чому iPhone у лідерах

iPhone 16 утримує першу сходинку світового рейтингу продажів завдяки поєднанню факторів. Аналітики відзначають стійкий попит з боку користувачів, які оновлюють старі моделі iPhone, а також розширення партнерських промоакцій у розвинених країнах. Базова модель залишається оптимальним варіантом для покупців у регіонах, де частка ультрапреміальних пристроїв традиційно нижча.

Хоча квартальний топ очолила модель 2024 року, у вересні 2025 року найбільш продаваним смартфоном став актуальний iPhone 17 Pro Max, попри обмежену доступність наприкінці звітного періоду. Саме того місяця відбулася презентація новинки.

Експерти пов'язують такий ажіотаж із масовим циклом оновлення: користувачі, які купили гаджети під час пандемії COVID-19, почали активно міняти їх на нові. Головними драйверами продажів стали технічні нововведення: 48-мегапіксельна телефото камера з 8-кратним оптичним зумом і система охолодження з випарною камерою. Це одне з найзначніших оновлень архітектури пристрою за останні роки.

Apple iPhone 16 Фото: Скриншот

Samsung і складні смартфони

Південнокорейський IT-гігант посів п'ять позицій у топ-10 найпродаваніших моделей, проте всі вони належать до доступної серії Galaxy A. У преміальному сегменті компанія робить ставку на складні пристрої.

Сектор складних смартфонів зріс на 14% у річному обчисленні, встановивши історичний рекорд поставок. У ньому домінує серія Galaxy Z 7, зокрема модель Galaxy Z Fold 7. Споживачі оцінили тонший і легший корпус, менш помітну складку на екрані та покращений шарнір. Apple поки що не представлена в цій ніші, хоча ходять чутки про дебют складного iPhone вже наступного року.

Також зазначається, що в США Apple посилила рекламну активність, щоб протистояти агресивним знижкам Google на лінійку Pixel 10.

