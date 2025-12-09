Разработчики признали неисправности популярных смартфонов: какую компенсацию можно получить

У некоторых устройств Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL обнаружены неисправности дисплея, которые приводят к появлению вертикальных полос или мерцания.

Google запустила расширенную программу бесплатного ремонта таких устройств, которая продлится три года. Программа действует с 8 декабря 2025 года. Подробности компания разместила в официальном блоге технической поддержки.

Многие пользователи Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL пожаловались на неисправности дисплеев. Google признала, что некоторого количества телефонов действительно могут возникать проблемы, влияющие на функциональность.

Для затронутых устройств компания запускает расширенную программу ремонта, которая действует в течение трех лет с даты первоначальной покупки. В рамках этой программы компания бесплатно отремонтирует Pixel 9 Pro или Pixel 9 Pro XL, если они мерцают или показывают полосы. Для этого нужно обратиться в сервисный центр Google или авторизованный сервисный центр.

Відео дня

Аналогичным образом, Google запустила расширенную программу ремонта Pixel 9 Pro Fold . Как и в случае с Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, компания заявляет, что некоторые устройства "могут испытывать проблемы, влияющие на функциональность устройства".

Google предлагает аналогичную расширенную гарантию, по которой владельцы смартфонов могут получить право на бесплатную замену. Пока нет четкого обоснования этой программы, и, похоже, она не связана с неисправностями дисплея, как у моделей Pixel 9 Pro, поэтому точная причина остается неизвестной.

Ранее обозреватель Райан Хейнс предсказал, что Google Pixel 11 станет лучшим смартфоном 2026 года. Он может превзойти такие флагманы, как Samsung Galaxy S26 и OnePlus 15, благодаря хорошим характеристикам и правильному подходу разработчиков.