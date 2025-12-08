Превзойдет флагманы Samsung и OnePlus: назван лучший смартфон 2026 года, чем он хорош

Google Pixel 11 может стать лучшим смартфоном 2026 года, поскольку разработчики движутся в правильном направлении.

Модель должна получить лишь стандартные улучшения по сравнению с Pixel 10, чтобы превзойти всех конкурентов, включая Samsung Galaxy S26 и OnePlus 15. Таким прогнозом поделился журналист Android Authority Райан Хейнс.

Pixel находится в лучшем положении за последние несколько лет, с постоянно улучшающимся чипсетом и камерами, которые становятся все умнее. Вышедший в августе Pixel 10 имеет хороший телеобъектив, емкий аккумулятор и систему ИИ Gemini. Он уже имеет емкость на 600 мАч больше и зарядку быстрее, чем ожидают от Galaxy S26 Pro.

Pixel 11 должен иметь успех, если повысит производительность благодаря новому чипсету Tensor G6 и получит новые функции искусственного интеллекта. По мнению автора, Google не нужно кардинально менять серию, в отличие от ее конкурентов.

Тем временем, Samsung провалилась с выпуском сверхтонких Galaxy S25 Edge, продажи которых до сих пор низкие. Согласно утечке, Galaxy S26 Plus почти не будет отличаться от S25 Plus.

Подобные проблемы наблюдаются у OnePlus. Ее OnePlus 15 стал первым смартфоном, выпустившим на рынок чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , но все прошло не так гладко. Окончание сотрудничества с Hasselblad и уменьшение размера сенсора отбросили общее качество камер на шаг назад, а квадратный дизайн с текстурой камня уже не так удивляет, как раньше.

Многим не нравится операционная система Oxygen OS, которая теперь выглядит как клон Color OS материнской компании OPPO, а ее главная функция на базе искусственного интеллекта, Mind Space, напоминает клон Essential Space от Nothing, только без большинства полезных функций, таких как автоматические контрольные списки и напоминания.

Ранее писали о преимуществах смартфонов Pixel 10 Pro и Pro XL от Google. Они удивили фирменным чипом Tensor G5, увеличенными аккумуляторами, поддержкой магнитной беспроводной зарядки, охлаждением и быстрой памятью UFS 4.0. Камеры не поменялись физически, но их возможности кардинально изменили функции ИИ.

Недавно стали известны первые характеристики смартфонов линейки Samsung Galaxy S26, включая базовую, Plus и Ultra-версии. Их сразу же сравнили с актуальными флагманами линейки Galaxy S25.