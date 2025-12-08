Перевершить флагмани Samsung і OnePlus: названо найкращий смартфон 2026 року, чим він гарний

Google Pixel 11 може стати найкращим смартфоном 2026 року, оскільки розробники рухаються в правильному напрямку.

Модель має отримати лише стандартні поліпшення порівняно з Pixel 10, щоб перевершити всіх конкурентів, включно з Samsung Galaxy S26 і OnePlus 15. Таким прогнозом поділився журналіст Android Authority Раян Гейнс.

Pixel перебуває в найкращому становищі за останні кілька років, з чіпсетом, що постійно поліпшується, і камерами, які стають дедалі розумнішими. Pixel 10, що вийшов у серпні, має гарний телеоб'єктив, ємний акумулятор і систему ШІ Gemini. Він уже має ємність на 600 мАг більшу і зарядку швидше, ніж очікують від Galaxy S26 Pro.

Pixel 11 повинен мати успіх, якщо підвищить продуктивність завдяки новому чіпсету Tensor G6 і отримає нові функції штучного інтелекту. На думку автора, Google не потрібно кардинально змінювати серію, на відміну від її конкурентів.

Відео дня

Тим часом, Samsung провалилася з випуском надтонких Galaxy S25 Edge, продажі яких досі низькі. Згідно з витоком, Galaxy S26 Plus майже не відрізнятиметься від S25 Plus.

Подібні проблеми спостерігаються у OnePlus. Її OnePlus 15 став першим смартфоном, який випустив на ринок чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , але все пройшло не так гладко. Закінчення співпраці з Hasselblad і зменшення розміру сенсора відкинули загальну якість камер на крок назад, а квадратний дизайн з текстурою каменю вже не так дивує, як раніше.

Багатьом не подобається операційна система Oxygen OS, яка тепер виглядає як клон Color OS материнської компанії OPPO, а її головна функція на базі штучного інтелекту, Mind Space, нагадує клон Essential Space від Nothing, тільки без більшості корисних функцій, як-от автоматичні контрольні списки та нагадування.

Раніше писали про переваги смартфонів Pixel 10 Pro і Pro XL від Google. Вони здивували фірмовим чипом Tensor G5, збільшеними акумуляторами, підтримкою магнітної бездротової зарядки, охолодженням і швидкою пам'яттю UFS 4.0. Камери не змінилися фізично, але їхні можливості кардинально змінили функції ШІ.

Нещодавно стали відомі перші характеристики смартфонів лінійки Samsung Galaxy S26, включаючи базову, Plus і Ultra-версії. Їх одразу ж порівняли з актуальними флагманами лінійки Galaxy S25.