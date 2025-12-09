Розробники визнали несправності популярних смартфонів: яку компенсацію можна отримати

У деяких пристроїв Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL виявлено несправності дисплея, які призводять до появи вертикальних смуг або мерехтіння.

Google запустила розширену програму безкоштовного ремонту таких пристроїв, яка триватиме три роки. Програма діє з 8 грудня 2025 року. Подробиці компанія розмістила в офіційному блозі технічної підтримки.

Багато користувачів Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL поскаржилися на несправності дисплеїв. Google визнала, що у деякої кількості телефонів справді можуть виникати проблеми, які впливають на функціональність.

Для зачеплених пристроїв компанія запускає розширену програму ремонту, яка діє протягом трьох років з дати первісної покупки. У рамках цієї програми компанія безкоштовно відремонтує Pixel 9 Pro або Pixel 9 Pro XL, якщо вони мерехтять або показують смуги. Для цього потрібно звернутися в сервісний центр Google або авторизований сервісний центр.

Аналогічним чином, Google запустила розширену програму ремонту Pixel 9 Pro Fold . Як і у випадку з Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL, компанія заявляє, що деякі пристрої "можуть відчувати проблеми, що впливають на функціональність пристрою".

Google пропонує аналогічну розширену гарантію, за якою власники смартфонів можуть отримати право на безкоштовну заміну. Поки що немає чіткого обґрунтування цієї програми, і, схоже, вона не пов'язана з несправностями дисплея, як у моделей Pixel 9 Pro, тому точна причина залишається невідомою.

