До 3000 грн в месяц: в Украине может подорожать интернет, – СМИ

После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским профильного закона № 4670-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию отдельных вопросов в сфере электронных коммуникаций" в стране может существенно подорожать интернет.

Такое мнение уже выразили несколько экспертов, учитывая, что, согласно требованиям закона об улучшении качества интернета, понадобятся масштабные инвестиции, которые придется делать провайдерам для обеспечения скорости интернета на уровне до 100 Мб/с, сообщает издание "Минфин".

Появление подобного документа связано с обязательствами Украины по имплементации в отечественное законодательство норм ЕС и необходимость улучшить качество связи.

Что предусматривает закон № 4670-IX:

Установлены новые требования к скорости интернета. Если раньше операторы могли декларировать теоретическую скорость, то теперь количество до 100 Мб/с станет официальным показателем качества, которое компании будут обязаны соблюдать.

Пользователи смогут самостоятельно тестировать интернет на своих смартфонах (краудсорсинг), а данные о реальном состоянии сети будет собирать регулятор. Это должно помочь быстро выявлять проблемные зоны и требовать от операторов улучшений. Уже готовится к запуску системы мониторинга сетей.

Отменяется мораторий на плановые проверки выполнения лицензионных условий. Власти рассчитывают, что это заставит операторов активнее расширять сети, в частности в сельской местности.

Национальный роуминг будет работать и после окончания военного положения. Это позволит украинцам и дальше переключаться на других операторов в случае чрезвычайных ситуаций.

Скорость интернета и новые ценники

Скорость интернета до недавнего времени в Украине была нормирована на уровне не менее 2 Мбит/с. В новом законе эту скорость предлагается увеличить в 50 раз – до 100 Мбит/с, при том. Что для обычных пользователей достаточно скорости около 20-30 Мбит/с.

Как рассказал глава парламентского подкомитета по развитию цифровой индустрии Сергей Штепа, цель таких нововведений – улучшить связь в Украине и позволить пользователям самим измерять скорость передачи данных.

Однако проблема в том, что качество интернета в крупных городах очень отличается от периферии не в пользу последней, а это значит, что новый закон позволит государству потребовать от операторов увеличения инвестиций в сети, чтобы улучшить качество связи и скорость интернета.

Нововведения затронут не только мобильный, но и магистральный интернет. Логично, что с ростом скорости интернета вырастет и ценник на него.

"Новый закон вносит правки в законодательство по всем провайдерам. Рекомендую узнать у магистральных провайдеров, сколько стоят реальные 100 Мбит, потому что придать каждому такую ​​скорость — не проблема технического характера, проблема в том, готовы ли украинцы за нее платить в десять раз больше, чем сейчас", – прокомментировал полтавский предприниматель Игорь Петриченко, работающий в сфере телекоммуникаций.

По словам экспертов, если провайдеров начнут строго контролировать (что позволяет отменять ограничения на проверки), интернет в Украине может подорожать "до уровня Европы", то есть 2-3 тысячи гривен в месяц и больше, хотя сейчас есть пакеты и по 200-300 гривен.

Среди других причин возможного роста ценников – необходимость обновить оборудование для увеличения скорости интернета и обеспечение провайдером работы сети при перебоях с электроэнергией 100 часов. А последнее требует закупку новых батарей и генераторов, которые нужно постоянно заправлять.

"Наценка за автономность у каждого провайдера будет разной. Все зависит от вложений в оборудование и количества абонентов. Скажем, крупный провайдер с миллионом абонентов может ограничиться ростом тарифа на 2-3 гривны. А мелкий, у которого до тысячи абонентов, существенно повысит ценник", – отметил руководитель компании-провайдера "Дарницкие сети" Владислав Кучеренко.

Мобильные операторы нововведения пока никак не комментируют и изучают нормы закона.

