Может ли мобильная точка доступа заменить домашний интернет: эксперт провел испытания

Современные смартфоны имеют встроенную функцию, которая позволяет "раздавать" мобильный интернет c помощью сигналов Wi-Fi. Потенциально его можно использовать вместо широкополосного и экономить деньги, но есть нюансы и ограничения.

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Журналистка Триша Джандок задалась вопросом, можно ли обойтись без услуг домашнего провайдера, и три дня использовала мобильную точку доступа в качестве основного источника интернета для дома. Она описала, насколько это эффективно, в своей статье для портала СNET.

Точка доступа — это физическое оборудование, с помощью которого пользователи могут подключаться к беспроводному интернету. Существует три типа точек доступа: публичные, частные и мобильные.

Мобильные точки доступа, как правило, наиболее безопасны. Для их создания необходим мобильный телефон. Он создает зону Wi-Fi, и к сети можно подключить другие смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты, которые находятся поблизости.

Первое, что бросилось в глаза обозревательнице — значительное снижение скорости по сравнению с привычным домашним интернетом. Проверить ее можно на бесплатных сайтах, таких как Speedtest. Как убедился Фокус, в Киеве при подключении к 4G-cети скорость загрузки составляет около 30 МБит/c, а широкополосный домашний интернет обеспечивает до 1 Гбит/c в зависимости от тарифа.

В случаях, если скорость составляет 10-20 Мбит/c, ее может не хватать для рабочих видеоконференций. Кроме того, такое соединение не позволит комфортно запускать онлайн-игры, смотреть фильмы или сериалы в стриминговых сервисах. Еще через мобильный интернет приходится дольше скачивать или загружать файлы.

Для телефона или планшета скорости мобильной точки доступа может вполне хватить, ведь они потребляют меньше данных по сравнению с персональным компьютером или ноутбуком, которые часто выполняет в фоновом режиме несколько ресурсоемких задач. В итоге загрузка происходит медленнее, а трафик быстро заканчивается.

После достижение лимита соединение либо исчезает, либо со счета снимаются дополнительные средства за трафик. Как правило, это очень дорого, и гораздо выгоднее использовать обычный домашний интернет. В случае безлимитных тарифных планов при достижении определенного порога скорость снижается еще больше.

Поскольку мобильная точка доступа выполняет функции маршрутизатора, отправка и прием сигналов, использование мобильной точки доступа в течение дня может быстро разрядить аккумулятор смартфона. Постоянно заряжать телефон, служащий источником Wi-Fi, весьма неудобно, и рациональнее завести для этого роутер.

Мобильная точка доступа менее надежна, чем традиционный Wi-Fi. Это может быть связано с различными факторами, такими как сбои в работе сети, слабый сигнал, большое расстояние до ближайшей вышки сотовой связи или технические проблемы.

Как правило, на эти факторы никак нельзя повлиять, разве что поискать в доме место, где сигнал будет ловить лучше всего. Впрочем, неполадки случаются и с широкополосным интернетом. Как раз в этом случае на выручку придет смартфон и мобильная точка доступа.

Недавно эксперты рассказали, как малоизвестная функция Android-смартфонов помогает подключиться к домашнему интернету. Для этого понадобится концентратор USB-C и eSIM с безлимитным трафиком.

Ранее писали, какие настройки Wi-Fi делают интернет намного быстрее. Некоторые из них очень помогают, когда нужно поработать, скачать большой файл или посмотреть видео в общественных заведениях.