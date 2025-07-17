Чи може мобільна точка доступу замінити домашній інтернет: експерт провів випробування

Сучасні смартфони мають вбудовану функцію, яка дає змогу "роздавати" мобільний інтернет за допомогою сигналів Wi-Fi. Потенційно його можна використовувати замість широкосмугового та економити гроші, але є нюанси й обмеження.

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Журналістка Тріша Джандок задалася питанням, чи можна обійтися без послуг домашнього провайдера, і три дні використовувала мобільну точку доступу як основне джерело інтернету для дому. Вона описала, наскільки це ефективно, у своїй статті для порталу СNET.

Точка доступу — це фізичне обладнання, за допомогою якого користувачі можуть підключатися до бездротового інтернету. Існує три типи точок доступу: публічні, приватні та мобільні.

Мобільні точки доступу, як правило, найбільш безпечні. Для їх створення необхідний мобільний телефон. Він створює зону Wi-Fi, і до мережі можна під'єднати інші смартфони, ноутбуки, планшети та інші ґаджети, які знаходяться поблизу.

Перше, що впало в око оглядачці — значне зниження швидкості порівняно зі звичним домашнім інтернетом. Перевірити її можна на безкоштовних сайтах, таких як Speedtest. Як переконався Фокус, у Києві при підключенні до 4G-мережі швидкість завантаження становить близько 30 Мбіт/c, а широкосмуговий домашній інтернет забезпечує до 1 Гбіт/c залежно від тарифу.

У випадках, якщо швидкість становить 10-20 Мбіт/c, її може не вистачати для робочих відеоконференцій. Крім того, таке з'єднання не дасть змоги комфортно запускати онлайн-ігри, дивитися фільми або серіали у стрімінгових сервісах. Ще через мобільний інтернет доводиться довше завантажувати або завантажувати файли.

Для телефону або планшета швидкості мобільної точки доступу може цілком вистачити, адже вони споживають менше даних порівняно з персональним комп'ютером або ноутбуком, які часто виконують у фоновому режимі кілька ресурсномістких завдань. У підсумку завантаження відбувається повільніше, а трафік швидко закінчується.

Після досягнення ліміту з'єднання або зникає, або з рахунку знімаються додаткові кошти за трафік. Як правило, це дуже дорого, і набагато вигідніше використовувати звичайний домашній інтернет. У разі безлімітних тарифних планів при досягненні певного порога швидкість знижується ще більше.

Оскільки мобільна точка доступу виконує функції маршрутизатора, відправлення та приймання сигналів, використання мобільної точки доступу протягом дня може швидко розрядити акумулятор смартфона. Постійно заряджати телефон, що слугує джерелом Wi-Fi, вельми незручно, і раціональніше завести для цього роутер.

Мобільна точка доступу менш надійна, ніж традиційний Wi-Fi. Це може бути пов'язано з різними факторами, такими як збої в роботі мережі, слабкий сигнал, велика відстань до найближчої вишки стільникового зв'язку або технічні проблеми.

Як правило, на ці фактори ніяк не можна вплинути, хіба що пошукати в будинку місце, де сигнал ловитиме найкраще. Втім, неполадки трапляються і з широкосмуговим інтернетом. Якраз у цьому випадку на виручку прийде смартфон і мобільна точка доступу.

Нещодавно експерти розповіли, як маловідома функція Android-смартфонів допомагає підключитися до домашнього інтернету. Для цього знадобиться концентратор USB-C і eSIM з безлімітним трафіком.

Раніше писали, які налаштування Wi-Fi роблять інтернет набагато швидшим. Деякі з них дуже допомагають, коли потрібно попрацювати, завантажити великий файл або подивитися відео в громадських закладах.