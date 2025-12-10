До 3000 грн на місяць: в Україні може подорожчати інтернет, — ЗМІ

Після підписання президентом України Володимиром Зеленським профільного закону № 4670-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій" у країні може суттєво подорожчати інтернет.

Таку думку вже висловили кілька експертів з огляду на те, що, згідно з вимогами закону про поліпшення якості інтернету, знадобляться масштабні інвестиції, які доведеться робити провайдерам для забезпечення швидкості інтернету на рівні до 100 Мб/с, повідомляє видання "Мінфін".

Поява такого документа пов'язана із зобов'язаннями України щодо імплементації у вітчизняне законодавство норм ЄС і необхідність поліпшити якість зв'язку.

Що передбачає закон № 4670-IX:

Встановлено нові вимоги до швидкості інтернету. Якщо раніше оператори могли декларувати теоретичну швидкість, то тепер кількість до 100 Мб/с стане офіційним показником якості, якого компанії будуть зобов'язані дотримуватися.

Користувачі зможуть самостійно тестувати інтернет на своїх смартфонах (краудсорсинг), а дані про реальний стан мережі збиратиме регулятор. Це має допомогти швидко виявляти проблемні зони і вимагати від операторів поліпшень. Уже готується до запуску системи моніторингу мереж.

Скасовується мораторій на планові перевірки виконання ліцензійних умов. Влада розраховує, що це змусить операторів активніше розширювати мережі, зокрема в сільській місцевості.

Національний роумінг працюватиме і після закінчення воєнного стану. Це дасть змогу українцям і далі перемикатися на інших операторів у разі надзвичайних ситуацій.

Швидкість інтернету та нові цінники

Швидкість інтернету донедавна в Україні була унормована на рівні не менше 2 Мбіт/с. У новому законі цю швидкість пропонується збільшити в 50 разів — до 100 Мбіт/с, при тому. Що для звичайних користувачів достатньо швидкості близько 20-30 Мбіт/с.

Як розповів голова парламентського підкомітету з розвитку цифрової індустрії Сергій Штепа, мета таких нововведень — поліпшити зв'язок в Україні та дати змогу користувачам самим вимірювати швидкість передавання даних.

Однак проблема в тому, що якість інтернету у великих містах дуже відрізняється від периферії не на користь останньої, а це значить, що новий закон дасть змогу державі вимагати від операторів збільшення інвестицій у мережі, щоб поліпшити якість зв'язку і швидкість інтернету.

Нововведення торкнуться не тільки мобільного, а й магістрального інтернету. Логічно, що зі зростанням швидкості інтернету зросте і цінник на нього.

"Новий закон вносить правки в законодавство щодо всіх провайдерів. Рекомендую дізнатися в магістральних провайдерів, скільки коштують реальні 100 Мбіт, тому що надати кожному таку швидкість — не проблема технічного характеру, проблема в тому, чи готові українці за неї платити вдесятеро більше, ніж зараз", — прокоментував полтавський підприємець Ігор Петриченко, який працює у сфері телекомунікацій.

За словами експертів, якщо провайдерів почнуть суворо контролювати (що дає змогу скасовувати обмеження на перевірки), інтернет в Україні може подорожчати "до рівня Європи", тобто 2-3 тисячі гривень на місяць і більше, хоча зараз є пакети і по 200-300 гривень.

Серед інших причин можливого зростання цінників — необхідність оновити обладнання для збільшення швидкості інтернету та забезпечення провайдером роботи мережі за перебоїв з електроенергією 100 годин. А останнє вимагає закупівлю нових батарей і генераторів, які потрібно постійно заправляти.

"Націнка за автономність у кожного провайдера буде різною. Усе залежить від вкладень в обладнання та кількості абонентів. Скажімо, великий провайдер із мільйоном абонентів може обмежитися зростанням тарифу на 2-3 гривні. А дрібний, у якого до тисячі абонентів, істотно підвищить цінник", — зазначив керівник компанії-провайдера "Дарницькі мережі" Владислав Кучеренко.

Мобільні оператори нововведення поки ніяк не коментують і вивчають норми закону.

