Рейтинг Android-смартфонов от худшего к лучшему по мнению пользователей: 5 моделей (фото)

В список попали телефоны от таких брендов, как Samsung, Motorola, Google Pixel, Xiaomi и Huawei. Узнайте, за что их невзлюбили пользователи, и что в них понравилось.

Рейтинг отражает то, что пользователи ценят в смартфонах больше всего: будь то надежное оборудование, чистое программное обеспечение, своевременные обновления или доступная служба поддержки клиентов. В конце материала издание bgr.com разместило информацию, объясняющий его методологию.

Motorola

Телефоны Motorola работают на стандартной версии Android. Флагманский Razr Ultra обладает огромной батареей и отличной производительностью. Вообще, время автономной работы, как правило, остается стабильным у большинства моделей.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: androidauthority.com

Однако одна проблема, которая постоянно поднимается среди пользователей, — это мучительно медленные обновления программного обеспечения. На Reddit люди пишут, что "Motorola покупают не ради своевременных обновлений". Многих пользователей не особенно интересуют новые функции, но задержка с обновлениями безопасности вызывает серьезную обеспокоенность. Motorola поддерживает официальные каналы обновлений и в конечном итоге выполняет свои обещания.

Відео дня

Поклонники, похоже, смирились с тем, что медленные обновления — это цена, которую приходится платить за все остальное, что компания делает хорошо.

"Подходит ли вам такой компромисс, зависит от того, насколько для вас важны новейшие функции Android по сравнению с получением качественного оборудования по разумной цене", — заключают эксперты.

Huawei

В сентябре 2024 года компания Huawei выпустила первый в мире смартфон с тройным складным экраном — Mate XT. В полностью разложенном виде он превращается в 10,2-дюймовый планшет, а его дизайн получил признание технических обозревателей. Камеры Mate XT остаются конкурентоспособными: основная 50-мегапиксельная камера с автоматической регулировкой диафрагмы, 12-мегапиксельный телеобъектив с 5,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив.

Смартфон Mate XT Фото: androidpolice.com

Несмотря на впечатляющее аппаратное обеспечение, настоящая проблема возникает при включении телефона. HarmonyOS NEXT полностью отказалась от совместимости с Android, а это значит, что она не будет запускать приложения Android. В Huawei AppGallery представлено более 20 000 приложений, но большинство западных программ там отсутствуют. Можно попробовать обходные пути, но они вызывают проблемы с несвоевременным получением уведомлений, ограниченным доступом к файлам или просто с запуском приложений.

"Санкции США, введенные в 2019 году, вынудили компанию полностью отказаться от сервисов Google. Huawei вернула себе значительную долю рынка в Китае, занимая 19% к началу 2025 года. Однако за пределами Китая найти телефоны Huawei может быть сложно, а их несовместимость с Android может привести к неудовлетворительному пользовательскому опыту", — подчеркивают авторы.

Xiaomi

От Xiaomi пользователи получают мощные процессоры, емкие батареи, дисплеи высокого разрешения и функциональные камеры за меньшие деньги, чем конкуренты за аналогичное оборудование.

Премиальный смартфон Xiaomi Фото: nextpit.com

Однако не все идеально. MIUI, оболочка Android от Xiaomi, включает рекламу в системных приложениях, таких как файловый менеджер, музыкальный плеер и даже меню настроек. Предустановленные приложения загромождают интерфейс, и хотя некоторые из них можно отключить, другие удалить сложнее. Компания зарабатывает деньги на этой рекламной экосистеме, но само собой разумеется, что пользователи считают ее раздражающей и мешающей.

Обновления программного обеспечения также сильно различаются в зависимости от региона — пользователи в Китае часто получают обновления раньше, чем люди на других рынках. Xiaomi не предоставляет надежных гарантий поддержки своих смартфонов, предлагая только два года обновлений и спорадические исправления безопасности.

Google Pixel

Телефоны Google Pixel предлагают максимально чистую версию Android. Пользователи получают обновления ПО сразу после их выпуска, часто за несколько месяцев до того, как другие производители их распространяют. Камера неизменно входит в число лучших в отрасли, обеспечивая хорошие результаты ночной съемки и портретного режима.

Смартфон модели Google Pixel Фото: Jon Mundy / Foundry

Начиная с Pixel 8a, компания гарантирует 7 лет обновлений ОС и патчей безопасности. Новый чип Tensor G5 отдает приоритет обработке ИИ, что означает, что такие задачи, как расшифровка голоса, редактирование фотографий и обработка языка, выполняются быстро и точно. Отбор звонков, фильтрация спама и преобразование голоса в текст работают без сбоев, не отправляя данные на серверы производителя.

В технических характеристиках указано, что батареи емкостью 4700 мАч достаточно, но некоторые пользователи Reddit говорят, что это не так. Google Pixel 10 едва выдерживает целый день при умеренном использовании. Некоторые пользователи также сообщают о перегреве при интенсивном использовании, вероятно, из-за чипа Tensor.

Samsung

Samsung заняла первое место по удовлетворенности клиентов среди производителей мобильных телефонов в 2025 г. Флагманская серия Galaxy S25 и складные устройства, такие как Z Fold 6, неизменно получают похвалу за качество дисплея, производительность камеры, время автономной работы и общее соотношение цены и качества.

Смартфоны Samsung Фото: Future

Сервисная сеть компании является самой обширной среди всех производителей Android, с авторизованными ремонтными центрами по всему миру и легкодоступными запасными частями. Программная поддержка соответствует обязательствам Google по семилетним обновлениям Android и патчам безопасности для флагманских устройств. One UI включает в себя такие функции, как режим DeX, превращающий телефон в настольный компьютер, Good Lock для глубокой персонализации и полную экосистему часов, наушников, планшетов и устройств умного дома, которые синхронизируются без проблем.

Самым большим препятствием является цена. Galaxy S25 Ultra стоит от 1299 долларов, а Z Fold 7 — до 2419 долларов. Телефоны среднего ценового сегмента серии A предлагают лучшее соотношение цены и качества, но получают меньше обновлений в течение нескольких лет.

Как составлялся рейтинг

Эксперты определили основные бренды телефонов Android на основе данных о доле мирового и американского рынка, а затем оценили мнение пользователей из различных источников: Reddit, отзывы пользователей и комментарии в технических блогах и на специализированных сайтах, обзоры мобильных телефонов, где реальные пользователи делятся своим опытом использования устройств, отзывы проверенных покупателей на Amazon и в магазинах телефонов. Это позволило получить полную картину того, как пользователи на самом деле воспринимают сильные и слабые стороны каждого бренда, помимо маркетинговых заявлений.

Ранее мы писали о том, какие смартфоны признаны лучшими в Европе в 2025 году. В рейтинг вошли, преимущественно, смартфоны от Xiaomi, ее суббрендов Poco и Realme, а также от компании Motorola. Они являются самыми энергоемкими.