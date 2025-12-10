Рейтинг Android-смартфонів від найгіршого до найкращого на думку користувачів: 5 моделей (фото)

До списку потрапили телефони від таких брендів, як Samsung, Motorola, Google Pixel, Xiaomi і Huawei. Дізнайтеся, за що їх не злюбили користувачі, і що в них сподобалося.

Рейтинг відображає те, що користувачі цінують у смартфонах найбільше: чи то надійне обладнання, чисте програмне забезпечення, своєчасні оновлення або доступна служба підтримки клієнтів. Наприкінці матеріалу видання bgr.com розмістило інформацію, що пояснює його методологію.

Motorola

Телефони Motorola працюють на стандартній версії Android. Флагманський Razr Ultra має величезну батарею і відмінну продуктивність. Взагалі, час автономної роботи, як правило, залишається стабільним у більшості моделей.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: androidauthority.com

Однак одна проблема, яка постійно піднімається серед користувачів, — це болісно повільні оновлення програмного забезпечення. На Reddit люди пишуть, що "Motorola купують не заради своєчасних оновлень". Багатьох користувачів не особливо цікавлять нові функції, але затримка з оновленнями безпеки викликає серйозну стурбованість. Motorola підтримує офіційні канали оновлень і в кінцевому підсумку виконує свої обіцянки.

Відео дня

Шанувальники, схоже, змирилися з тим, що повільні оновлення — це ціна, яку доводиться платити за все інше, що компанія робить добре.

"Чи підходить вам такий компроміс, залежить від того, наскільки для вас важливі новітні функції Android порівняно з отриманням якісного обладнання за розумною ціною", — підсумовують експерти.

Huawei

У вересні 2024 року компанія Huawei випустила перший у світі смартфон із потрійним складним екраном — Mate XT. У повністю розкладеному вигляді він перетворюється на 10,2-дюймовий планшет, а його дизайн отримав визнання технічних оглядачів. Камери Mate XT залишаються конкурентоспроможними: основна 50-мегапіксельна камера з автоматичним регулюванням діафрагми, 12-мегапіксельний телеобʼєктив з 5,5-кратним оптичним зумом і надширококутний обʼєктив.

Смартфон Mate XT Фото: androidpolice.com

Незважаючи на вражаюче апаратне забезпечення, справжня проблема виникає під час увімкнення телефону. HarmonyOS NEXT повністю відмовилася від сумісності з Android, а це означає, що вона не буде запускати додатки Android. У Huawei AppGallery представлено понад 20 000 додатків, але більшість західних програм там відсутні. Можна спробувати обхідні шляхи, але вони спричиняють проблеми з несвоєчасним отриманням сповіщень, обмеженим доступом до файлів або просто із запуском застосунків.

"Санкції США, введені 2019 року, змусили компанію повністю відмовитися від сервісів Google. Huawei повернула собі значну частку ринку в Китаї, займаючи 19% до початку 2025 року. Однак за межами Китаю знайти телефони Huawei може бути складно, а їхня несумісність з Android може призвести до незадовільного користувацького досвіду", — підкреслюють автори.

Xiaomi

Від Xiaomi користувачі отримують потужні процесори, ємні батареї, дисплеї високої роздільної здатності та функціональні камери за менші гроші, ніж конкуренти за аналогічне обладнання.

Преміальний смартфон Xiaomi Фото: nextpit.com

Однак не все ідеально. MIUI, оболонка Android від Xiaomi, включає рекламу в системних додатках, таких як файловий менеджер, музичний плеєр і навіть меню налаштувань. Попередньо встановлені додатки захаращують інтерфейс, і хоча деякі з них можна відключити, інші видалити складніше. Компанія заробляє гроші на цій рекламній екосистемі, але само собою зрозуміло, що користувачі вважають, що вона дратує і заважає.

Оновлення програмного забезпечення також сильно різняться залежно від регіону — користувачі в Китаї часто отримують оновлення раніше, ніж люди на інших ринках. Xiaomi не надає надійних гарантій підтримки своїх смартфонів, пропонуючи тільки два роки оновлень і спорадичні виправлення безпеки.

Google Pixel

Телефони Google Pixel пропонують максимально чисту версію Android. Користувачі отримують оновлення ПЗ відразу після їх випуску, часто за кілька місяців до того, як інші виробники їх поширюють. Камера незмінно входить до числа найкращих у галузі, забезпечуючи хороші результати нічної зйомки і портретного режиму.

Смартфон моделі Google Pixel Фото: Jon Mundy / Foundry

Починаючи з Pixel 8a, компанія гарантує 7 років оновлень ОС і патчів безпеки. Новий чип Tensor G5 віддає пріоритет обробці ШІ, що означає, що такі завдання, як розшифровка голосу, редагування фотографій і обробка мови, виконуються швидко і точно. Відбір дзвінків, фільтрація спаму і перетворення голосу в текст працюють без збоїв, не надсилаючи дані на сервери виробника.

У технічних характеристиках зазначено, що батареї ємністю 4700 мАг достатньо, але деякі користувачі Reddit кажуть, що це не так. Google Pixel 10 ледь витримує цілий день при помірному використанні. Деякі користувачі також повідомляють про перегрів при інтенсивному використанні, ймовірно, через чип Tensor.

Samsung

Samsung посіла перше місце за задоволеністю клієнтів серед виробників мобільних телефонів у 2025 р. Флагманська серія Galaxy S25 і складні пристрої, як-от Z Fold 6, незмінно отримують похвалу за якість дисплея, продуктивність камери, час автономної роботи та загальне співвідношення ціни та якості.

Смартфони Samsung Фото: Future

Сервісна мережа компанії є найбільшою серед усіх виробників Android, з авторизованими ремонтними центрами по всьому світу і легкодоступними запасними частинами. Програмна підтримка відповідає зобов'язанням Google щодо семирічних оновлень Android і патчів безпеки для флагманських пристроїв. One UI містить такі функції, як режим DeX, що перетворює телефон на настільний комп'ютер, Good Lock для глибокої персоналізації та повну екосистему годинників, навушників, планшетів і пристроїв розумного будинку, які синхронізуються без проблем.

Найбільшою перешкодою є ціна. Galaxy S25 Ultra коштує від 1299 доларів, а Z Fold 7 — до 2419 доларів. Телефони середнього цінового сегмента серії A пропонують найкраще співвідношення ціни та якості, але отримують менше оновлень протягом кількох років.

Як складався рейтинг

Експерти визначили основні бренди телефонів Android на основі даних про частку світового та американського ринку, а потім оцінили думку користувачів з різних джерел: Reddit, відгуки користувачів і коментарі в технічних блогах і на спеціалізованих сайтах, огляди мобільних телефонів, де реальні користувачі діляться своїм досвідом використання пристроїв, відгуки перевірених покупців на Amazon і в магазинах телефонів. Це дало змогу отримати повну картину того, як користувачі насправді сприймають сильні та слабкі сторони кожного бренду, крім маркетингових заяв.

Раніше ми писали про те, які смартфони визнані найкращими в Європі у 2025 році. До рейтингу увійшли, переважно, смартфони від Xiaomi, її суббрендів Poco і Realme, а також від компанії Motorola. Вони є найбільш енергоємними.