Солнечные панели убирают с крыш: почему их владельцы потеряли время и деньги (фото)

Шведская солнечная энергетика столкнулась с беспрецедентной волной банкротств. Сектор, который еще недавно показывал бурный рост, к концу 2025 года оказался в глубоком кризисе из-за падения спроса и экономических трудностей.

По данным агентства Brussels Signal, ссылающегося на кредитную фирму UC и отраслевые трекеры, количество неплатежеспособных компаний в этой сфере достигло 160, что уже превышает показатели всего 2024 года.

Причины краха

Эксперты выделяют целый комплекс причин, подкосивших бизнес установщиков солнечных панелей. Во-первых, государство снизило поддержку микропроизводителей: налоговый вычет на "зеленые" технологии был урезан с 20% до 15% для проектов, оплаченных после 30 июня 2025 года.

Во-вторых, высокие процентные ставки заставили домохозяйства отказаться от инвестиций в дорогостоящее оборудование. Ситуацию усугубили отрицательные цены на электроэнергию, которые все чаще фиксируются в сети, делая генерацию собственной энергии менее выгодной. Рынок оказался перенасыщен, а стоимость самих систем упала, снизив маржинальность бизнеса.

Среди пострадавших оказались не только мелкие фирмы, но и крупные игроки. Например, о банкротстве объявила Sun4Energy Sweden с оборотом 25 миллионов евро.

Установка солнечных панелей (иллюстративное фото) Фото: Pexels

Пострадавшие клиенты и новый тренд

Банкротства имеют тяжелые последствия для потребителей. Многие клиенты, внесшие предоплату в размере от 20% до 50% стоимости проекта, остались с незаконченными установками и туманными перспективами возврата средств. Агентство по защите прав потребителей рекомендует подавать иски администраторам имущества банкротов, однако шансы на полное возмещение ущерба невелики.

На этом фоне шведы все чаще переключают внимание на домашние аккумуляторы для хранения энергии. Однако и здесь возникают проблемы: операторы распределительных сетей не справляются с потоком заявок, из-за чего процесс подключения батарей идет слишком медленно.

Отраслевая ассоциация Installatörsföretagen предупреждает, что риски сохранятся и в 2026 году. Кризис выходит за пределы одной страны: отчет Solar Power Europe гласит, что впервые за десять лет европейский сектор солнечной энергетики начнет терять рабочие места. Ожидается, что рынок труда в этой сфере сократится на 5%, оставив без работы тысячи специалистов.

