Сонячні панелі прибирають із дахів: чому їхні власники втратили час і гроші (фото)

Шведська сонячна енергетика зіткнулася з безпрецедентною хвилею банкрутств. Сектор, який ще недавно показував бурхливе зростання, до кінця 2025 року опинився в глибокій кризі через падіння попиту та економічні труднощі.

За даними агентства Brussels Signal, що посилається на кредитну фірму UC і галузеві трекери, кількість неплатоспроможних компаній у цій сфері сягнула 160, що вже перевищує показники всього 2024 року.

Причини краху

Експерти виділяють цілий комплекс причин, що підкосили бізнес установників сонячних панелей. По-перше, держава знизила підтримку мікровиробників: податкове відрахування на "зелені" технології було урізано з 20% до 15% для проєктів, оплачених після 30 червня 2025 року.

По-друге, високі відсоткові ставки змусили домогосподарства відмовитися від інвестицій у дороге обладнання. Ситуацію погіршили негативні ціни на електроенергію, які все частіше фіксуються в мережі, роблячи генерацію власної енергії менш вигідною. Ринок виявився перенасиченим, а вартість самих систем впала, знизивши маржинальність бізнесу.

Серед постраждалих виявилися не тільки дрібні фірми, а й великі гравці. Наприклад, про банкрутство оголосила Sun4Energy Sweden з оборотом 25 мільйонів євро.

Постраждалі клієнти та новий тренд

Банкрутства мають важкі наслідки для споживачів. Багато клієнтів, які внесли передоплату в розмірі від 20% до 50% вартості проєкту, залишилися з незакінченими установками і туманними перспективами повернення коштів. Агентство із захисту прав споживачів рекомендує подавати позови адміністраторам майна банкрутів, однак шанси на повне відшкодування збитків невеликі.

На цьому тлі шведи все частіше перемикають увагу на домашні акумулятори для зберігання енергії. Однак і тут виникають проблеми: оператори розподільчих мереж не справляються з потоком заявок, через що процес підключення батарей відбувається занадто повільно.

Галузева асоціація Installatörsföretagen попереджає, що ризики збережуться і в 2026 році. Криза виходить за межі однієї країни: звіт Solar Power Europe свідчить, що вперше за десять років європейський сектор сонячної енергетики почне втрачати робочі місця. Очікується, що ринок праці в цій сфері скоротиться на 5%, залишивши без роботи тисячі фахівців.

