Смартфоны Samsung скоро получат давно утерянную функцию: что обрадует покупателей (фото)

В прошлом большинство телефонов Samsung, включая флагманские модели, оснащались слотом для карт памяти microSD. Это позволяло покупателям экономить, покупая базовую версию устройства и расширяя хранилище самостоятельно.

В последние годы компания отказалась от этой опции, однако текущий кризис на рынке компонентов может все изменить, пишет SamMobile.

Дефицит чипов и рост цен

Цены на чипы памяти DRAM резко выросли из-за дефицита поставок, который, по прогнозам экспертов, продлится как минимум до конца 2027 года. Производители микросхем все чаще сосредотачиваются на выпуске памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимой для чипов искусственного интеллекта. Они переоборудовали под это многие линии производства обычной DRAM.

Сама Samsung также резко подняла цены на свою продукцию памяти, чтобы извлечь выгоду из рыночной динамики. Это ставит производителей смартфонов в сложное положение: им приходится либо закупать подорожавшие компоненты и повышать конечную стоимость гаджетов, либо сокращать собственную прибыль.

Смартфон с лотком для microSD Фото: Android Central

Как могут помочь карты памяти

Спекуляции в китайских СМИ указывают на то, что ситуация на рынке может вынудить вендоров вернуть в смартфоны слот microSD. Это стало бы логичным компромиссом, позволяющим выпускать модели с меньшим объемом дорогой встроенной памяти, но с возможностью ее дешевого расширения.

На данный момент нет официальных подтверждений, что Samsung планирует такой шаг. Однако, если среди производителей Android-смартфонов начнется массовый сдвиг в эту сторону, южнокорейский техногигант может быть вынужден отреагировать и вернуть популярную функцию в свои устройства.

