Смартфони Samsung скоро отримають давно загублену функцію: що потішить покупців (фото)

У минулому більшість телефонів Samsung, включно з флагманськими моделями, оснащувалися слотом для карт пам'яті microSD. Це давало змогу покупцям економити, купуючи базову версію пристрою і розширюючи сховище самостійно.

Останніми роками компанія відмовилася від цієї опції, проте поточна криза на ринку компонентів може все змінити, пише SamMobile.

Дефіцит чіпів і зростання цін

Ціни на чіпи пам'яті DRAM різко зросли через дефіцит поставок, який, за прогнозами експертів, триватиме щонайменше до кінця 2027 року. Виробники мікросхем дедалі частіше зосереджуються на випуску пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM), необхідної для чипів штучного інтелекту. Вони переобладнали під це багато ліній виробництва звичайної DRAM.

Сама Samsung також різко підняла ціни на свою продукцію пам'яті, щоб отримати вигоду з ринкової динаміки. Це ставить виробників смартфонів у складне становище: їм доводиться або закуповувати здорожчені компоненти і підвищувати кінцеву вартість гаджетів, або скорочувати власний прибуток.

Смартфон з лотком для microSD Фото: Android Central

Як можуть допомогти карти пам'яті

Спекуляції в китайських ЗМІ вказують на те, що ситуація на ринку може змусити вендорів повернути в смартфони слот microSD. Це стало б логічним компромісом, що дає змогу випускати моделі з меншим обсягом дорогої вбудованої пам'яті, але з можливістю її дешевого розширення.

На даний момент немає офіційних підтверджень, що Samsung планує такий крок. Однак, якщо серед виробників Android-смартфонів почнеться масове зрушення в цей бік, південнокорейський техногігант може бути змушений відреагувати і повернути популярну функцію у свої пристрої.

