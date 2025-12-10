Как снимать качественные фото и видео на любой смартфон: топ-6 простых советов (фото)

Основы фотографии помогут выжать максимум из любой камеры, даже если телефон недорогой. Есть несколько полезных трюков, улучшающих качество изображения.

Фокус собрал лучшие рекомендации, которые помогут снимать красивые материалы на самых разных гаджетах.

Хорошее освещение и чистая оптика

Фундамент хорошего кадра — освещение. Лучше всего выглядит естественный дневной свет, особенно в так называемые "золотые часы" — ранним утром или перед закатом, когда солнце дает мягкое и приятное свечение. Если съемка происходит в помещении с искусственным светом, объект лучше переместить ближе к источнику, избегая резких теней. Также уместно применять лампы с одинаковой цветовой температурой — когда холодные и теплые тона смешиваются, итоговый результат слегка страдает.

При съемке рядом с окном лучше встать не против света, а так, чтобы субъект был освещен спереди. Можно использовать и встроенную вспышку, но ее стоит сохранить на те случаи, когда это действительно необходимо. Вспышка зачастую делает изображение "плоским" и лишает его объема.

Самый банальный, но эффективный совет, о котором забывают многие, — протирать камеру перед важной съемкой. На линзе постоянно скапливаются жир и пыль, что приводит к мутным кадрам. Простая привычка протирать объектив мягкой тканью или влажной салфеткой мгновенно повышает ясность изображения.

Камера Poco F7 (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Композиция и помощь алгоритмов

Для создания гармоничного кадра фотографы советуют активировать в настройках камеры композиционную сетку. Это помогает применять "правило третей": располагать главный объект не в центре, а на пересечении линий, что делает снимок более динамичным и профессиональным.

Не стоит игнорировать и программные помощники. Включение режима HDR (High Dynamic Range) критически важно для сцен с перепадами яркость, например, когда в кадре есть яркое небо и темная земля. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) также способны автоматически распознавать сцены — будь то еда, портрет или пейзаж — и подкручивать настройки для наилучшего результата. Обычно они активны по умолчанию. Иногда в камере есть отдельная кнопка AI, которую стоит включать.

Режимы съемки и функции камеры на смартфоне Xiaomi Фото: Скриншот

Многие элементарные параметры нетрудно настроить и самостоятельно. Редакторы вроде Snapseed не требуют специальных знаний и дают приличный контроль над многими свойствами изображения (световой баланс, насыщенность, яркость, разнообразные фильтры и так далее).

Скрытые режимы и ручной контроль

Современные прошивки смартфонов, например у Xiaomi или Samsung, предлагают инструменты для конкретных задач, которые часто игнорируются. Например, режим "Документы" автоматически выравнивает и высветляет текст, заменяя сканер, а "Ночной режим" позволяет снимать в темноте без цифрового шума. К слову, для эффекта скана и конвертации в PDF существуют и сторонние приложения, такие как Tap Scanner и Google Файлы. А "Портрет" добавляет эффект размытия фона и в целом смотрится приятнее для съемки людей.

Ручная фиксация экспозиции и фокуса — еще один инструмент, которым редко пользуются. Автоматика телефона не всегда верно определяет главный объект. Но достаточно нажать и удерживать палец на экране в нужной точке до появления значка замка. Это зафиксирует фокус и яркость на выбранном объекте, предотвращая их случайное изменение и гарантируя резкость именно там, где это необходимо.

Что касается видеороликов, здесь все куда сильнее зависит от аппаратной части смартфона. Например, от наличия оптической или хотя бы электронной стабилизации. Выбирать максимальное разрешение и повышенный фреймрейт (60 fps вместо 30) стоит почти всегда, учитывая повышенный размер файлов. Однако на более дорогих моделях, где доступен режим 8K, он зачастую избыточен, и не дает видимых преимуществ, занимая в разы больше памяти. 4K и 30/60 кадров в секунду — лучший вариант даже на флагманах.

Ранее сообщалось про недорогие смартфоны с лучшими камерами. Выбор смартфона с хорошей камерой больше не означает покупку дорогого флагмана. В 2025 году средний класс предлагает устройства, способные делать отличные снимки.