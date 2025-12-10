Як знімати якісні фото та відео на будь-який смартфон: топ-6 простих порад (фото)

Основи фотографії допоможуть вичавити максимум з будь-якої камери, навіть якщо телефон недорогий. Є кілька корисних трюків, що поліпшують якість зображення.

Фокус зібрав найкращі рекомендації, які допоможуть знімати красиві матеріали на найрізноманітніших гаджетах.

Гарне освітлення і чиста оптика

Фундамент гарного кадру — освітлення. Найкращий вигляд має природне денне світло, особливо в так звані "золоті години" — рано вранці або перед заходом сонця, коли сонце дає м'яке і приємне світіння. Якщо зйомка відбувається в приміщенні зі штучним світлом, об'єкт краще перемістити ближче до джерела, уникаючи різких тіней. Також доречно застосовувати лампи з однаковою колірною температурою — коли холодні й теплі тони змішуються, підсумковий результат злегка страждає.

Під час зйомки поруч із вікном краще встати не проти світла, а так, щоб суб'єкт був освітлений спереду. Можна використовувати і вбудований спалах, але його варто зберегти на ті випадки, коли це справді необхідно. Спалах часто робить зображення "плоским" і позбавляє його об'єму.

Найбанальніша, але ефективна порада, про яку багато хто забуває, — протирати камеру перед важливою зйомкою. На лінзі постійно накопичуються жир і пил, що призводить до каламутних кадрів. Проста звичка протирати об'єктив м'якою тканиною або вологою серветкою миттєво підвищує ясність зображення.

Камера Poco F7 (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Композиція та допомога алгоритмів

Для створення гармонійного кадру фотографи радять активувати в налаштуваннях камери композиційну сітку. Це допомагає застосовувати "правило третин": розташовувати головний об'єкт не в центрі, а на перетині ліній, що робить знімок більш динамічним і професійним.

Не варто ігнорувати і програмні помічники. Увімкнення режиму HDR (High Dynamic Range) критично важливе для сцен із перепадами яскравості, наприклад, коли в кадрі є яскраве небо і темна земля. Алгоритми штучного інтелекту (ШІ) також здатні автоматично розпізнавати сцени — чи то їжа, чи то портрет, чи то пейзаж — і підкручувати налаштування для найкращого результату. Зазвичай вони активні за замовчуванням. Іноді в камері є окрема кнопка AI, яку варто вмикати.

Режими зйомки та функції камери на смартфоні Xiaomi Фото: Скриншот

Багато елементарних параметрів неважко налаштувати і самостійно. Редактори на кшталт Snapseed не вимагають спеціальних знань і дають пристойний контроль над багатьма властивостями зображення (світловий баланс, насиченість, яскравість, різноманітні фільтри тощо).

Приховані режими та ручний контроль

Сучасні прошивки смартфонів, наприклад у Xiaomi або Samsung, пропонують інструменти для конкретних завдань, які часто ігноруються. Наприклад, режим "Документи" автоматично вирівнює і висвітлює текст, замінюючи сканер, а "Нічний режим" дає змогу знімати в темряві без цифрового шуму. До слова, для ефекту скана і конвертації в PDF існують і сторонні додатки, такі як Tap Scanner і Google Файли. А "Портрет" додає ефект розмиття фону і загалом має приємніший вигляд для зйомки людей.

Ручна фіксація експозиції та фокусу — ще один інструмент, яким рідко користуються. Автоматика телефону не завжди правильно визначає головний об'єкт. Але достатньо натиснути й утримувати палець на екрані в потрібній точці до появи значка замка. Це зафіксує фокус і яскравість на обраному об'єкті, запобігаючи їхній випадковій зміні та гарантуючи різкість саме там, де це необхідно.

Що стосується відеороликів, тут все куди сильніше залежить від апаратної частини смартфона. Наприклад, від наявності оптичної або хоча б електронної стабілізації. Вибирати максимальну роздільну здатність і підвищений фреймрейт (60 fps замість 30) варто майже завжди, враховуючи підвищений розмір файлів. Однак на дорожчих моделях, де доступний режим 8K, він часто надлишковий, і не дає видимих переваг, займаючи в рази більше пам'яті. 4K і 30/60 кадрів за секунду — найкращий варіант навіть на флагманах.

Раніше повідомлялося про недорогі смартфони з найкращими камерами. Вибір смартфона з хорошою камерою більше не означає купівлю дорогого флагмана. У 2025 році середній клас пропонує пристрої, здатні робити чудові знімки.