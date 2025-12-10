Аккумуляторы для электрокаров сильно подешевеют в 2026 году: названа неожиданная причина

Мировой рынок аккумуляторов готовится к очередному снижению цен в следующем году. Технологический прогресс и рыночные факторы оказались сильнее высоких тарифов и подорожания сырья. Так, электромобили и системы хранения энергии могут подешеветь.

Согласно исследованию BloombergNEF, средняя стоимость аккумуляторного блока в 2026 году снизится на 3%, достигнув отметки в 105 долларов за киловатт-час, пишет Bloomberg.

Перепроизводство и смена технологий

Аналитики связывают грядущее снижение цен с несколькими факторами. Во-первых, в Китае наблюдается переизбыток производственных мощностей, что вынуждает фабрики снижать отпускные цены. Во-вторых, отрасль массово переходит на использование литий-железо-фосфатной технологии (LFP), которая оказалась более дешевой и безопасной альтернативой традиционным решениям.

Эвелина Стойку, глава команды по аккумуляторным технологиям в BNEF, отмечает, что ожесточенная конкуренция делает батареи дешевле с каждым годом. В результате есть возможность стоимость электромобилей и ускорить развертывание сетевых хранилищ для поддержки возобновляемых источников энергии по всему миру.

Примечательно, что удешевление готовых батарей происходит на фоне резкого роста цен на необходимые для них металлы. В 2025 году стоимость аккумуляторов уже упала на 8% (до 108 долларов за кВт·ч), несмотря на проблемы в цепочках поставок. Ограничения на экспорт кобальта из Демократической Республики Конго привели к скачку цен на этот металл на 124% в период с января по октябрь. Также сохраняются риски поставок лития из Китая. Эти негативные факторы компенсируются и конкуренцией изготовителей, и технологическими инновациями.

Влияние на автопром и энергетику

Снижение стоимости самого дорогого компонента электрокара напрямую стимулирует глобальный переход на "зеленый" транспорт. Китай уже лидирует в этом направлении: ежегодные продажи электромобилей в Поднебесной уже скоро могут обогнать общее количество всех автомобилей (включая бензиновые), продаваемых в США.

Более доступные АКБ также подстегивают развитие стационарных систем хранения энергии. Они необходимы для балансировки нестабильной выработки солнечных и ветряных станций, а также для обеспечения растущих потребностей дата-центров. Ожидается, что в ближайшее десятилетие количество установок систем хранения энергии в мире удвоится.

В будущем снижение затрат будет поддерживаться инвестициями в новые разработки, включая твердотельные электролиты, кремниевые и литий-металлические аноды, а также совершенствование производственных процессов.

Ранее сообщалось, что новые аккумуляторы для электрокаров удвоят запас хода с помощью простого воздуха. Японские исследователи из Национального института материаловедения (NIMS) объявили о прорыве в разработке литий-воздушных аккумуляторов. Эта технология теоретически способна обеспечить электромобилям запас хода, сопоставимый с машинами на бензине.