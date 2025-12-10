Акумулятори для електрокарів сильно подешевшають у 2026 році: названо несподівану причину

Світовий ринок акумуляторів готується до чергового зниження цін наступного року. Технологічний прогрес і ринкові чинники виявилися сильнішими за високі тарифи і подорожчання сировини. Так, електромобілі та системи зберігання енергії можуть подешевшати.

Згідно з дослідженням BloombergNEF, середня вартість акумуляторної батареї у 2026 році знизиться на 3%, досягнувши позначки в 105 доларів за кіловат-годину, пише Bloomberg.

Перевиробництво і зміна технологій

Аналітики пов'язують прийдешнє зниження цін з кількома факторами. По-перше, в Китаї спостерігається надлишок виробничих потужностей, що змушує фабрики знижувати відпускні ціни. По-друге, галузь масово переходить на використання літій-залізо-фосфатної технології (LFP), яка виявилася дешевшою і безпечнішою альтернативою традиційним рішенням.

Евеліна Стойку, голова команди з акумуляторних технологій у BNEF, зазначає, що запекла конкуренція робить батареї дешевшими з кожним роком. У результаті є можливість вартість електромобілів і прискорити розгортання мережевих сховищ для підтримки поновлюваних джерел енергії по всьому світу.

Примітно, що здешевлення готових батарей відбувається на тлі різкого зростання цін на необхідні для них метали. У 2025 році вартість акумуляторів уже впала на 8% (до 108 доларів за кВт-год), незважаючи на проблеми в ланцюжках поставок. Обмеження на експорт кобальту з Демократичної Республіки Конго призвели до стрибка цін на цей метал на 124% у період із січня по жовтень. Також зберігаються ризики поставок літію з Китаю. Ці негативні фактори компенсуються і конкуренцією виробників, і технологічними інноваціями.

Вплив на автопром та енергетику

Зниження вартості найдорожчого компонента електрокара безпосередньо стимулює глобальний перехід на "зелений" транспорт. Китай уже лідирує в цьому напрямі: щорічні продажі електромобілів у Піднебесній уже незабаром можуть обігнати загальну кількість усіх автомобілів (включно з бензиновими), що продаються в США.

Більш доступні АКБ також підстьобують розвиток стаціонарних систем зберігання енергії. Вони необхідні для балансування нестабільного вироблення сонячних і вітряних станцій, а також для забезпечення зростаючих потреб дата-центрів. Очікується, що в найближче десятиліття кількість установок систем зберігання енергії у світі подвоїться.

У майбутньому зниження витрат підтримуватимуть інвестиції в нові розробки, включно з твердотільними електролітами, кремнієвими і літій-металевими анодами, а також вдосконалення виробничих процесів.

Раніше повідомлялося, що нові акумулятори для електрокарів подвоять запас ходу за допомогою простого повітря. Японські дослідники з Національного інституту матеріалознавства (NIMS) оголосили про прорив у розробці літій-повітряних акумуляторів. Ця технологія теоретично здатна забезпечити електромобілям запас ходу, який можна порівняти з машинами на бензині.