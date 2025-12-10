Аккумуляторы изменятся навсегда: давно известный материал оказался накопителем энергии

Исследователи из Университета Конкордия в Канаде перепрофилировали пигмент индиго, который веками использовался для окрашивания тканей, для использования в твердотельных аккумуляторах.

Как оказалось, популярный краситель может привести к созданию аккумуляторов, которые будут хранить больше энергии, надежнее работать циклически и прекрасно работать даже в зимние холода. Об этом пишет Tech Xplore.

Исследования показали, что индиго поддерживает две важные реакции внутри твердотельного аккумулятора одновременно. Такое поведение помогает аккумулятору удерживать больше энергии, надежно циклически разряжаться и хорошо работать даже в холодных условиях.

"Мы были рады увидеть, что природная молекула может управлять химическим процессом аккумулятора, а не нарушать его. Индиго помогает аккумулятору работать очень стабильно и предсказуемо. Это важно, если мы хотим, чтобы более экологичные материалы играли определенную роль в будущих энергетических системах", — сказал ведущий автор исследования Ся Ли.

Как объясняют ученые, индиго сохраняет и высвобождает литий, одновременно мягко активируя твердый электролит, чтобы он также мог накапливать энергию. Это взаимодействие между красителем и электролитом значительно повышает общую емкость, что намного превышает ту, которую может обеспечить любой материал в отдельности.

"Наше исследование демонстрирует один из самых сильных показателей, среди которых сообщалось для этого типа аккумуляторов. Это свидетельствует о том, что природные молекулы, такие как индиго, могут помочь преодолеть давние проблемы", — отметил соавтор научной работы Цихан Юй.

Исследователи рассказали, что сейчас планируют сосредоточиться на приближении технологии к реальному использованию. Команда имеет целью усовершенствовать реакции внутри аккумулятора, чтобы он мог оставаться стабильным, сохраняя при этом гораздо большее количество энергии на небольшой площади.

