Хранит огромное количество электроэнергии: Китай запустил самую большую аккумуляторную систему

В Китае запустили в коммерческую эксплуатацию систему накопления энергии на литий-железо-фосфатных батареях мощностью 500 МВт/2000 МВт-ч после пятимесячного периода строительства.

Аккумуляторная станция, расположенная в регионе Внутренняя Монголия, является крупнейшим в Китае хранилищем нового типа. Она предназначена для балансировки энергосети, к которой подключены "зеленые" электростанции, пишет ESS News.

Сообщается, что аккумуляторы будут выполнять роль независимого актива для хранения возобновляемой энергии. Они будут заряжаться в периоды высокой ветровой и солнечной генерации и насыщать сеть энергией в периоды пикового потребления.

Объект использует технологию литий-железо-фосфатных (ЛФП) аккумуляторов. Ожидается, что ежегодное перераспределение пиковых и минимальных нагрузок достигнет около 600 ГВт-ч, а максимальная годовая пропускная способность составит 1,5 ТВт-ч.

Проект был разработан и профинансирован компанией Tongliao Conch New Energy Co., Ltd., дочерней компанией Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Conch Cement Group).

Строительство стартовало 28 июня 2025 года. Уже 28 ноября 2025 завершились испытания подключения к сети. Общие инвестиции в строительство составили около 1,5 млрд юаней.

