Прощайте, аккумуляторы из Китая: найдено крупнейшее в мире месторождение лития стоимостью $1,5 трлн

Новое исследование показало, что огромное месторождение глины, находящееся под древним вулканическим кратером на границе Невады и Орегона в США, может содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития.

Кальдера Макдермитта, вероятно, является крупнейшим из обнаруженных на сегодня месторождений лития. Учитывая среднюю цену на карбонат лития в США, его оценивают в почти 1,5 триллиона долларов, пишет earth.com со ссылкой на исследование.

Сообщается, что богатая на калий глина, которая прочно удерживает литий, образует полосу толщиной около 30 метров. Анализы показывают, что эта глина может содержать около 1,3-2,4 процента лития по весу, что примерно вдвое больше, чем в типичных месторождениях глинистого камня. Кроме того, высококачественный слой глины расположен близко к поверхности.

Зачем нужен литий

Литий сегодня наиболее известен как основа литий-ионного аккумулятора. Эти аккумуляторы питают телефоны, ноутбуки, электромобили, а также системы накопления, которые балансируют энергию ветра и солнца в сети.

По оценкам исследователей, мировой спрос на литий может достичь одного миллиона тонн в год до 2040 года, что в восемь раз превышает объемы производства в 2022 году. Именно поэтому кальдера Макдермитта привлекает много внимания со стороны правительств и компаний, ведь сегодня в сфере аккумуляторов лидирует Китай.

Что известно о кальдере Макдермитта

Как объясняют в издании, кальдера представляет собой большой вулканический кратер, образующийся в результате обрушения магматической камеры. Конкретно этот бассейн простирается примерно на 45 километров с севера на юг и на 35 километров с востока на запад вдоль линии Невада-Орегон.

Около 16 миллионов лет назад мощное извержение опустошило значительную часть магматической камеры под этой областью. Этот взрыв оставил после себя толстые слои горячего пепла, который позже остыл, превратившись в твердую вулканическую породу на дне кальдеры.

Позже в кратере образовалось озеро, которое накапливало вулканический пепел и грязь. Эти отложения образовали озерные породы, образовавшиеся в озерной среде, глинистые породы, которые сейчас содержат значительную часть глины, богатой литием.

Литиевое месторождение кальдеры Макдермитт является огромным, неглубоким и химически необычным, что отличает его от большинства других известных источников. В то же время оно расположено в пределах живого ландшафта, где люди, дикая природа и вода имеют первоочередные права.

