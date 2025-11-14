Ценный источник лития: старые аккумуляторы могут принести неожиданную прибыль

Ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (США) показали, что из аккумуляторных отходов можно добыть литий, используя электрохимический процесс восстановления.

Исследование, которое возглавил профессор Сяо Су, описывает процесс, в котором металлы выщелачиваются из батарей в органический растворитель, а затем используется электрохимическая ячейка, в которой для захвата лития используется электрод с полимерным покрытием. Об этом пишет Tech Xplore.

"Основной проблемой является наличие других металлов в потоках восстановления лития, особенно в органических фильтратах, что является распространенным способом растворения отработанных батарей для переработки. Чтобы преодолеть эти проблемы, мы представили сополимер, который избирательно захватывает литий непосредственно из органических растворителей и который можно электрохимически регенерировать", — сказал Су.

Извлечение лития из аккумулятора Фото: ACS Energy Letters

Как объясняют в издании, исследовательская группа разбирает аккумуляторы и выщелачивает металлы в органический растворитель, создавая смесь, содержащую литий и другие металлы. Затем они перемещают растворитель в электрохимическую ячейку с электродом, покрытым специально разработанным сополимером, который специально захватывает ионы лития из смеси, подобно губке.

Затем электрод, наполненный литием, помещают в новый раствор и подают напряжение. Это запускает полимер, высвобождающий захваченные ионы лития, которые собираются, оставляя другие металлы в исходном фильтрате.

"Мы обнаружили, что с помощью трехэтапного подхода восстановленный литий можно производить по стоимости, которая является экономически выгодной по сравнению с текущими рыночными ценами на литий", — подчеркнул Су.

Напомним, исследовательская группа из Южной Кореи представила инновационную технологию переработки, способную восстанавливать более 95% никеля и кобальта из отработанных аккумуляторов.

Фокус также сообщал, что группа исследователей из Швейцарии создала роботизированную систему, которая может обеспечить надежный второй срок службы для аккумуляторов электромобилей.