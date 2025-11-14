Цінне джерело літію: старі акумулятори можуть принести неочікуваний прибуток

Вчені з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн (США) показали, що з акумуляторних відходів можна видобути літій, використовуючи електрохімічний процес відновлення.

Дослідження, яке очолив професор Сяо Су, описує процес, у якому метали вилуговуються з батарей в органічний розчинник, а потім використовується електрохімічна комірка, в якій для захоплення літію використовується електрод з полімерним покриттям. Про це пише Tech Xplore.

"Основною проблемою є наявність інших металів у потоках відновлення літію, особливо в органічних фільтратах, що є поширеним способом розчинення відпрацьованих батарей для переробки. Щоб подолати ці проблеми, ми представили сополімер, який вибірково захоплює літій безпосередньо з органічних розчинників і який можна електрохімічно регенерувати", — сказав Су.

Видобування літію з акумулятора Фото: ACS Energy Letters

Як пояснюють у виданні, дослідницька група розбирає акумулятори та вилуговує метали в органічний розчинник, створюючи суміш, що містить літій та інші метали. Потім вони переміщують розчинник в електрохімічну комірку з електродом, покритим спеціально розробленим кополімером, який спеціально захоплює іони літію із суміші, подібно до губки.

Потім електрод, наповнений літієм, поміщають у новий розчин і подають напругу. Це запускає полімер, який вивільняє захоплені іони літію, які збираються, залишаючи інші метали у вихідному фільтраті.

"Ми виявили, що за допомогою триетапного підходу відновлений літій можна виробляти за вартістю, яка є економічно вигідною порівняно з поточними ринковими цінами на літій", – наголосив Су.

Нагадаємо, дослідницька група з Південної Кореї представила інноваційну технологію переробки, здатну відновлювати понад 95% нікелю та кобальту з відпрацьованих акумуляторів.

Фокус також повідомляв, що група дослідників з Швейцарії створила роботизовану систему, яка може забезпечити надійний другий термін служби для акумуляторів електромобілів.