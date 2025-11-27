ИИ нашел огромное месторождение лития, использовав спутники: где оно расположено

Система искусственного интеллекта (ИИ) на основе спутников от австралийского стартапа Fleet Space обнаружила потенциальные участки для поиска лития на крупном месторождении твердых пород в Квебеке, Канада.

Новые данные касаются литиевого проекта Cisco, перспективного месторождения в регионе залива Джеймс. Согласно оценке команды проекта, находка может содержать до 329 миллионов метрических тонн оксида лития, говорится в пресс-релизе Fleet Space.

Информация, полученная с помощью спутников и ИИ, указывает на то, что запасы лития на объекте Cisco могут быть частью более крупной сети, простирающейся вглубь района. Компания не раскрыла конкретных координат, но отмечает, что похожие признаки присутствуют в других зонах.

Следующим шагом станет наземное бурение для проверки данных. Стартап также планирует расширить свои спутниковые возможности и увеличить количество партнерских отношений в сфере передачи данных.

Как объясняет Interesting Engineering, компания Fleet Space управляет небольшой группой спутников, которые собирают электромагнитные и гравитационные сигналы с земли. Она передает эти данные в свое программное обеспечение с ИИ, чтобы выявить подземные закономерности, которые могут указывать на литийсодержащие породы.

Система может выявлять новые потенциальные точки для бурения в течение 48 часов после получения начальных показателей, что значительно ускоряет работу по добыче. Кроме того, эта технология помогает избежать непроизводительного бурения.

