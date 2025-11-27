ШІ знайшов величезне родовище літію, використавши супутники: де воно розташоване

Система штучного інтелекту (ШІ) на основі супутників від австралійського стартапу Fleet Space виявила потенційні ділянки для пошуку літію на великому родовищі твердих порід у Квебеку, Канада.

Нові дані стосуються літієвого проєкту Cisco, перспективного родовища в регіоні затоки Джеймс. Згідно з оцінкою команди проєкту, знахідка може містити до 329 мільйонів метричних тонн оксиду літію, йдеться в пресрелізі Fleet Space.

Інформація, отримана за допомогою супутників та ШІ, вказує на те, що запаси літію на об’єкті Cisco можуть бути частиною більшої мережі, що простягаються вглиб району. Компанія не розкрила конкретних координат, але зазначає, що схожі ознаки присутні в інших зонах.

Наступним кроком стане ​​наземне буріння для перевірки даних. Стартап також планує розширити свої супутникові можливості та збільшити кількість партнерських відносин у сфері передачі даних.

Як пояснює Interesting Engineering, компанія Fleet Space керує невеликою групою супутників, які збирають електромагнітні та гравітаційні сигнали з землі. Вона передає ці дані у своє програмне забезпечення зі ШІ, щоб виявити підземні закономірності, які можуть вказувати на літійвмісні породи.

Система може виявляти нові потенційні точки для буріння протягом 48 годин після отримання початкових показників, що значно пришвидшує роботу з видобування. Окрім того, ця технологія допомагає уникнути непродуктивного буріння.

Нагадаємо, вчені показали, що з акумуляторних відходів можна видобути літій, використовуючи електрохімічний процес відновлення.

Фокус також повідомляв, що США відкрили родовище в сплячому вулканічному кратері, яке містить 40 млн тонн літію.