Прощавайте, акумулятори з Китаю: знадено найбільше у світі родовище літію вартістю $1,5 трлн

Нове дослідження показало, що величезне родовище глини, що знаходиться під стародавнім вулканічним кратером на кордоні Невади та Орегону у США, може містити від 20 до 40 мільйонів метричних тонн літію.

Кальдера Макдермітта, ймовірно, є найбільшим із виявлених на сьогодні родовищ літію. Враховуючи середню ціну на карбонат літію у США, його оцінюють у майже 1,5 трильйона доларів, пише earth.com з посиланням на дослідження.

Повідомляється, що багата на калій глина, яка міцно утримує літій, утворює смугу завтовшки близько 30 метрів. Аналізи показують, що ця глина може містити близько 1,3-2,4 відсотка літію за вагою, що приблизно вдвічі більше, ніж у типових родовищах глинистого каменю. Окрім того, високоякісний шар глини розташований близько до поверхні.

Навіщо потрібен літій

Літій сьогодні найбільш відомий як основа літій-іонного акумулятора. Ці акумулятори живлять телефони, ноутбуки, електромобілі, а також системи накопичення, які балансують енергію вітру та сонця в мережі.

За оцінками дослідників, світовий попит на літій може досягти одного мільйона тонн на рік до 2040 року, що у вісім разів перевищує обсяги виробництва у 2022 році. Саме тому кальдера Макдермітта привертає багато уваги з боку урядів та компаній, адже сьогодні у сфері акумуляторів лідирує Китай.

Що відомо про кальдеру Макдермітта

Як пояснюють у виданні, кальдера являє собою великий вулканічний кратер, що утворюється внаслідок обвалення магматичної камери. Конкретно цей басейн простягається приблизно на 45 кілометрів з півночі на південь і на 35 кілометрів зі сходу на захід уздовж лінії Невада-Орегон.

Близько 16 мільйонів років тому потужне виверження спорожнило значну частину магматичної камери під цією областю. Цей вибух залишив після себе товсті шари гарячого попелу, який пізніше охолонув, перетворившись на тверду вулканічну породу на дні кальдери.

Пізніше в кратері утворилося озеро, яке накопичувало вулканічний попіл і бруд. Ці відкладення утворили озерні породи, що утворилися в озерному середовищі, глинисті породи, які зараз містять значну частину глини, багатої на літій.

Літієве родовище кальдери Макдермітт є величезним, неглибоким та хімічно незвичайним, що відрізняє його від більшості інших відомих джерел. Водночас воно розташоване в межах живого ландшафту, де люди, дика природа та вода мають першочергові права.

