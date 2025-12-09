Зберігає величезну кількість електроенергії: Китай запустив найбільшу акумуляторну систему

У Китаї запустили в комерційну експлуатацію систему накопичення енергії на літій-залізо-фосфатних батареях потужністю 500 МВт/2000 МВт-год після п'ятимісячного періоду будівництва.

Акумуляторна станція, розташована в регіоні Внутрішня Монголія, є найбільшим у Китаї сховищем нового типу. Вона призначена для балансування енергомережі, до якої підключені "зелені" електростанції, пише ESS News.

Повідомляється, що акумулятори виконуватимуть роль незалежного активу для зберігання відновлюваної енергії. Вони заряджатимуться в періоди високої вітрової та сонячної генерації і насичуватимуть мережу енергією в періоди пікового споживання.

Об'єкт використовує технологію літій-залізо-фосфатних (ЛФП) акумуляторів. Очікується, що щорічний перерозподіл пікових і мінімальних навантажень сягне близько 600 ГВт-год, а максимальна річна пропускна здатність становитиме 1,5 ТВт-год.

Проєкт був розроблений і профінансований компанією Tongliao Conch New Energy Co., Ltd., дочірньою компанією Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Conch Cement Group).

Будівництво стартувало 28 червня 2025 року. Вже 28 листопада 2025 року завершилися випробування підключення до мережі. Загальні інвестиції в будівництво склали близько 1,5 млрд юанів.

Нагадаємо, вчені завершили створення першої демонстраційної моделі акумуляторної системи на основі алюмінієво-графітових двоіонних батарей (AGDIB).

Фокус також повідомляв, що на зміну дорогим і дефіцитним літій-іонним акумуляторам у сегменті довгострокового зберігання енергії приходять залізо-повітряні акумуляторні батареї.