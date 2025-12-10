Акумулятори зміняться назавжди: давно відомий матеріал виявився накопичувачем енергії

Дослідники з Університету Конкордія в Канаді перепрофілювали пігмент індиго, який століттями використовували для фарбування тканин, для використання в твердотільних акумуляторах.

Як виявилося, популярний барвник може призвести до створення акумуляторів, які зберігатимуть більше енергії, надійніше працюватимуть циклічно та чудово працюватимуть навіть у зимові холоди. Про це пише Tech Xplore.

Дослідження показали, що індиго підтримує дві важливі реакції всередині твердотільного акумулятора одночасно. Така поведінка допомагає акумулятору утримувати більше енергії, надійно циклічно розряджатися і добре працювати навіть у холодних умовах.

"Ми були раді побачити, що природна молекула може керувати хімічним процесом акумулятора, а не порушувати його. Індиго допомагає акумулятору працювати дуже стабільно і передбачувано. Це важливо, якщо ми хочемо, щоб більш екологічні матеріали відігравали певну роль у майбутніх енергетичних системах", — сказав провідний автор дослідження Ся Лі.

Як пояснюють вчені, індиго зберігає і вивільняє літій, одночасно м'яко активуючи твердий електроліт, щоб він також міг накопичувати енергію. Ця взаємодія між барвником і електролітом значно підвищує загальну ємність, що набагато перевищує ту, яку може забезпечити будь-який матеріал окремо.

"Наше дослідження демонструє один із найсильніших показників, серед яких повідомлялося для цього типу акумуляторів. Це свідчить про те, що природні молекули, такі як індиго, можуть допомогти подолати давні проблеми", — зазначив співавтор наукової роботи Ціхан Юй.

Дослідники розповіли, що зараз планують зосередитися на наближенні технології до реального використання. Команда має на меті вдосконалити реакції всередині акумулятора, щоб він міг залишатися стабільним, зберігаючи при цьому набагато більшу кількість енергії на невеликій площі.

