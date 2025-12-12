Забудьте о кремнии или перовските: стеклянные солнечные панели производят до 400 кВт энергии

Солнечная система Soltech RooF со стеклянными панелями, способная производить электричество благодаря гидравлическому улавливанию тепла, имеют множество преимуществ перед кремниевыми или перовскитными.

В основе технологии, разработанной компанией Soltech Energy Sweden AB лежит солнечная черепица, которую можно установить на любую крышу. Издание Energies Media рассказало, как она работает и в чем лучше традиционных панелей.

Как работает Soltech RooF

Она создает ледяную поверхность снаружи, но теплую обстановку внутри дома, обладая при этом достаточной прочностью, чтобы выдержать суровые погодные условия. Черепица также нагревает воду благодаря явлению, называемому "гидравлическим улавливанием тепла".

Стеклянные плитки крепятся к черному нейлоновому полотну, под которым расположены вентиляционные отверстия. Стекло пропускает большое количество солнечного света, который затем поглощается черным полотном.

Затем теплый воздух циркулирует и используется для нагрева воды или отопления дома. Тепло также может аккумулироваться под изолирующими слоями полотна в накопительном баке для последующего использования.

Солнечная черепица Soltech RooF устанавливается легко Фото: Soltech

Преимущества Soltech RooF

Компания Soltech уверяет, что ее системы со стеклянными панелями отличается гибкостью и широкими возможностями индивидуальной настройки. Черепицу можно легко размещать на краях и углах крыш, чего нельзя делать с большинством других панелей. Установка при этом довольно простая.

Большое количество солнечных элементов, когда они занимают всю крышу, поглощают больше солнечной энергии по сравнению с кремниевыми или перовскитными модулями. Кроме того, производитель обещает более высокую эффективность преобразования, а также не только бесплатную электроэнергию, но и отопление, что позволит сэкономить немало денег.

Согласно отчету компании Solar LED Light (SLD), традиционные кремниевые солнечные панели обладают такими недостатками:

требуются много места для установки;

Низкая эффективность;

не подходят для большинства типов крыш;

сложно и дорого перемещать;

производство имеет большой углеродный след, поскольку потребляет много энергии.

В настоящее время исследователи разработали несколько типов фотоэлектрических элементов, позволяющих решить многие проблемы, с которыми сталкиваются традиционные панели, такие как перовскитные элементы. Однако эти типы элементов также сталкиваются с трудностями, например, с низкой стабильностью — эту проблему призваны решить стеклянные панели в черепицах Soltech RooF.

В начале 2025 года американская компания GAF Energy выпустила солнечную черепицу на гвоздях. Каждая плитка Timberline Solar ES 2 обладает мощностью 57 Вт.