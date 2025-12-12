Забудьте про кремній або перовськіт: скляні сонячні панелі виробляють до 400 кВт енергії

Сонячна система Soltech RooF зі скляними панелями, здатна виробляти електрику завдяки гідравлічному вловлюванню тепла, мають безліч переваг перед кремнієвими або перовскітними.

В основі технології, розробленої компанією Soltech Energy Sweden AB лежить сонячна черепиця, яку можна встановити на будь-який дах. Видання Energies Media розповіло, як вона працює і в чому краща за традиційні панелі.

Як працює Soltech RooF

Вона створює крижану поверхню зовні, але теплу обстановку всередині будинку, маючи при цьому достатню міцність, щоб витримати суворі погодні умови. Черепиця також нагріває воду завдяки явищу, званому "гідравлічним уловлюванням тепла".

Скляні плитки кріпляться до чорного нейлонового полотна, під яким розташовані вентиляційні отвори. Скло пропускає велику кількість сонячного світла, яке потім поглинається чорним полотном.

Потім тепле повітря циркулює і використовується для нагріву води або опалення будинку. Тепло також може акумулюватися під ізолюючими шарами полотна в накопичувальному баку для подальшого використання.

Сонячна черепиця Soltech RooF встановлюється легко Фото: Soltech

Переваги Soltech RooF

Компанія Soltech запевняє, що її системи зі скляними панелями вирізняються гнучкістю і широкими можливостями індивідуального налаштування. Черепицю можна легко розміщувати на краях і кутах дахів, чого не можна робити з більшістю інших панелей. Установка при цьому досить проста.

Велика кількість сонячних елементів, коли вони займають увесь дах, поглинають більше сонячної енергії порівняно з кремнієвими або перовскітними модулями. Крім того, виробник обіцяє вищу ефективність перетворення, а також не тільки безкоштовну електроенергію, а й опалення, що дасть змогу заощадити чимало грошей.

Згідно зі звітом компанії Solar LED Light (SLD), традиційні кремнієві сонячні панелі мають такі недоліки:

потрібні багато місця для встановлення;

Низька ефективність;

не підходять для більшості типів дахів;

складно і дорого переміщати;

виробництво має великий вуглецевий слід, оскільки споживає багато енергії.

Наразі дослідники розробили кілька типів фотоелектричних елементів, що дають змогу розв'язати багато проблем, з якими стикаються традиційні панелі, такі як перовскітні елементи. Однак ці типи елементів також стикаються з труднощами, наприклад, з низькою стабільністю — цю проблему покликані вирішити скляні панелі в черепицях Soltech RooF.

На початку 2025 року американська компанія GAF Energy випустила сонячну черепицю на цвяхах. Кожна плитка Timberline Solar ES 2 має потужність 57 Вт.