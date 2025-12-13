15 старых смартфонов Xiaomi получат обновление HyperOS 3: что это за модели (фото)

Владельцы популярных смартфонов Xiaomi скоро обзаведутся свежим апдейтом. Компания активно тестирует прошивку HyperOS 3 на базе Android 15 для ряда устройств, выпущенных несколько лет назад.

По данным портала XiaomiTime, в список попали 15 гаджетов, включая планшеты.

На данный момент тестовые сборки (ветка 3.0.0.x) проходят оценку для следующих устройств:

Серия Xiaomi:

Xiaomi 12T Pro (обычный 12T обновление не получит)

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX Fold 2

Серия Redmi:

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60 Pro

Серия POCO:

POCO F5

POCO F5 Pro

Планшеты:

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 5G получит HyperOS 3 одним из первых

Когда ждать обновления

Технически самым близким к релизу стал Redmi Note 13 5G, чья глобальная сборка уже достигла версии OS3.0.0.5. Для публичного развертывания прошивка должна получить индекс 3.0.1.0.

Ожидается, что первая волна обновлений для перечисленных моделей стартует уже в декабре 2025 года, а полностью процесс завершится к марту 2026 года. Сейчас разработчики сосредоточены на стабильности системы, поэтому прогресс за последний месяц немного замедлился.

Что нового в HyperOS 3

Обновление принесет на старые устройства функции, которые освежат опыт использования и визуально приблизят оболочку к стилистике iOS:

Умный остров (Super Island): Интерактивная зона вокруг выреза камеры для отображения уведомлений и активностей в реальном времени. Новый дизайн: Переработанные системные иконки с более чистой иерархией и улучшенные анимации, делающие интерфейс плавнее. ИИ-оптимизация: Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для лучшего управления ресурсами системы, что должно повысить производительность и энергоэффективность.

Ранее сообщалось, что cмартфоны Xiaomi получат 7 лет обновлений — до Android 20. Xiaomi официально подтвердила долгосрочный план обновлений для своих последних моделей Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T.