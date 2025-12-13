15 старих смартфонів Xiaomi отримають оновлення HyperOS 3: що це за моделі (фото)

Власники популярних смартфонів Xiaomi скоро обзаведуться свіжим апдейтом. Компанія активно тестує прошивку HyperOS 3 на базі Android 15 для низки пристроїв, випущених кілька років тому.

За даними порталу XiaomiTime, до списку потрапили 15 гаджетів, включно з планшетами.

На даний момент тестові збірки (гілка 3.0.0.x) проходять оцінювання для таких пристроїв:

Серія Xiaomi:

Xiaomi 12T Pro (звичайний 12T оновлення не отримає)

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX Fold 2

Серія Redmi:

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60 Pro

Серія POCO:

POCO F5

POCO F5 Pro

Планшети:

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Коли чекати оновлення

Технічно найближчим до релізу став Redmi Note 13 5G, чия глобальна збірка вже досягла версії OS3.0.0.5. Для публічного розгортання прошивка повинна отримати індекс 3.0.1.0.

Очікується, що перша хвиля оновлень для перерахованих моделей стартує вже в грудні 2025 року, а повністю процес завершиться до березня 2026 року. Зараз розробники зосереджені на стабільності системи, тому прогрес за останній місяць трохи сповільнився.

Що нового в HyperOS 3

Оновлення принесе на старі пристрої функції, які освіжать досвід використання і візуально наблизять оболонку до стилістики iOS:

Розумний острів (Super Island): Інтерактивна зона навколо вирізу камери для відображення сповіщень і активностей у реальному часі. Новий дизайн: Перероблені системні іконки з чистішою ієрархією і поліпшені анімації, що роблять інтерфейс плавнішим. ШІ-оптимізація: Впровадження алгоритмів штучного інтелекту для кращого управління ресурсами системи, що має підвищити продуктивність і енергоефективність.

Раніше повідомлялося, що смартфони Xiaomi отримають 7 років оновлень — до Android 20. Xiaomi офіційно підтвердила довгостроковий план оновлень для своїх останніх моделей Xiaomi 15T Pro і Xiaomi 15T.