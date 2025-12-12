5 популярных вопросов об интернете: куки, 404, инкогнито, как лучше гуглить и избавиться от рекламы

Каждый интернет-пользователь время от времени сталкивается с техническими проблемами, которые возникают при работе с веб-сайтами или браузерами. Фокус собрал популярные вопросы и поискал на них ответы вместе с экспертом.

Почему возникает "ошибка 404"? Что такое "соокіеѕ"? Почему появляется навязчивая реклама? Как пользоваться поиском Google? Что дает анонимный режим? На эти вопросы Фокусу ответил Эрик Клюев, Head of SEO агентства интернет-маркетинга Elit-Web.

Что такое "куки" и зачем их чистить?

Cookies — это крошечные текстовые фрагменты, которые веб-сайты сохраняют на ваших устройствах во время посещения страниц. Они не несут угрозы, а созданы для того, чтобы пользователь не делал лишних шагов. В этих коротких фрагментах фиксируются ваши настройки, информация о последних действиях, вход в кабинет и другие технические детали. Например, именно благодаря cookies не требуется каждый раз вводить логин и пароль. А еще сайт может определить, какие страницы вы просматривали, как долго на них оставались и что положили в корзину.

Бизнесу эта информация помогает понять пользователя и улучшить взаимодействие с ним. Например, после сбора данных специалисты анализируют, на каких этапах люди покидают сайт, улучшают дизайн страниц и делят аудиторию на группы по интересам.

Широкое использование cookies привело к появлению злоумышленников, которые могут пытаться использовать данные в собственных целях. Поэтому в мире появились правила, защищающие право пользователей на приватность.

Одним из таких документов является "Общий регламент защиты данных" (GDPR), который действует в ЕС. Он требует, чтобы сайты получали четкое согласие человека на сбор любой информации.

Украина еще не ратифицировала этот документ, но работает над адаптацией его норм к национальному законодательству. К тому же компании, которые работают с европейскими рынками, обязаны соблюдать его требования. Именно поэтому сейчас мы с вами чаще можем увидеть вопрос о согласии на использование файлов cookies.

Со временем количество файлов cookies растет, а это замедляет работу браузера. Поэтому время от времени нужно их удалять, чтобы избавиться от возможных технических сбоев.

Как очистить cookies в Google Chrome:

открыть браузер;

нажать на три точки в верхнем правом углу;

выбрать пункт "Удалить данные веб-просмотра";

в поле "Диапазон времени" выбрать период времени и тип файлов, от которых стоит избавиться;

нажать на "Удалить данные".

Удаление файлов Cookies ускоряет работу сайтов

Почему возникает ошибка 404?

При просмотре различных сайтов часто в ответ на запрос можно увидеть "ошибку 404" или "Страница не найдена". Это происходит, когда браузер переходит по ссылке или введенному адресу, но сервер не находит нужную страницу.

Чаще всего такая ошибка случается из-за того, что:

страница была удалена или перенесена;

адрес страницы был изменен;

пользователь неправильно ввел URL в строке браузера.

Вместо стандартного ответа "Ошибка 404" большинство веб-сайтов настраивают собственные персонализированные страницы с подсказками, кнопкой поиска или ссылками на популярные разделы. Это помогает пользователю найти нужную информацию на сайте.

Сайты демонстрируют различные сообщения об ошибке 404 Фото: Elit-Web

Почему мы видим навязчивую рекламу?

Иногда нам кажется, что реклама буквально преследует нас в интернете, а Google "читает наши мысли". Действительно, баннеры, объявления или видео, которые повторяются на разных сайтах, а также которые мы видим в соцсетях, появляются не просто так. Это результат работы таргетинга — технологии, которая показывает рекламу именно тем людям, которые, по мнению алгоритмов, могут заинтересоваться товаром или услугой.

Чаще всего рекламные системы ориентируются на несколько источников данных:

действия пользователя в интернете, собирается информация о том, что мы искали, какие страницы просматривали или какие товары добавляли в корзину;

данные из cookies, которые позволяют сайту "помнить" о взаимодействии;

интересы, которые формируются на основе поведения в соцсетях или на других платформах;

местонахождение, если разрешен доступ к нему на телефоне или ноутбуке.

Например, когда вы заходите на сайт и смотрите определенный продукт, система фиксирует этот интерес. Позже вам могут показывать тот же товар. Это так называемый ретаргетинг, который настраивают, чтобы вы вернулись и все же сделали свой выбор.

Иногда такая реклама кажется чрезмерной. Например, человек уже давно купил товар, но объявления продолжают появляться. Это происходит, когда рекламные системы не обновили данные или не получили сигнал, что покупка завершена. Другая причина — нечеткие настройки рекламных кампаний. Если бизнес нацеливается слишком широко или не ограничивает частоту показов, реклама может появляться утомительно часто.

В связи с этим вполне логичным является вопрос, есть ли возможность это контролировать. Да, это можно сделать, хотя контроль будет не совсем полным.

Возможно:

просматривать и очищать файлы cookies;

ограничивать персонализированную рекламу в Google или Meta;

выключать отслеживание активности в браузере;

устанавливать блокировщики рекламы.

Навязчивая реклама — это побочный эффект персонализации, которая одновременно делает наше пребывание в сети более удобным, но и иногда напоминает, что о нашем поведении в сети знают немного больше, чем хочется.

Как эффективно искать в Google?

Каждый из нас сталкивался с тем, что видел в результатах поисковой выдачи Google совсем не то, что ему было нужно. Да, это случается. И чтобы улучшить свой поиск, воспользуйтесь следующими советами:

Сначала введите запрос без детализации — например, "туристический рюкзак" — и посмотрите на подсказки, которые предлагает система. Возможно, среди них вы найдете идею, как лучше сформулировать запрос.

Если вы точно знаете, что именно ищете, добавьте как можно больше конкретных деталей, например, "туристический рюкзак водонепроницаемый легкий до 32 л".

В своем поиске используйте фильтры. Нажав на кнопку "Инструменты", вы сможете выбрать самые свежие материалы по дате, или нажав на "Больше", указать, что вам нужны карты или новости по теме запроса.

Перед тем как выбрать ссылку, прочитайте краткое описание под ней. Если вы не видите того, что вам нужно, лучше попробуйте изменить запрос.

Также вы можете поручить поиск ИИ-инструментам от Google. Введя запрос в поисковую ленту и нажав "Режим ИИ", вы получите ответ в виде короткого и сгенерированного обзора. В нем будут факты, выбранные из нескольких источников, которые являются наиболее релевантными по мнению алгоритмов. У вас будет возможность уточнить детали или задать дополнительные вопросы. Но, конечно, алгоритмы могут ошибаться, поэтому все ответы придется проверить.

Да, мир поиска меняется, поэтому самый эффективный подход сегодня — это сочетать классический Google-поиск с использованием инструментов искусственного интеллекта, в зависимости от задачи.

"Гуглить" информацию в интернете эффективнее помогут несколько советов Фото: Unsplash

Обеспечивает ли режим инкогнито полную анонимность?

Есть популярное мнение о том, что когда мы используем режим инкогнито в браузере, наши действия сразу становятся невидимыми. Однако на самом деле он лишь запускает отдельную сессию, которая после закрытия не сохраняет на устройстве данные о ваших просмотрах.

Когда вы запускаете приватный просмотр, браузер как бы "отрезает" эту вкладку от остальных, а предыдущие настройки, информация о том, с какого аккаунта вы зашли, здесь не используются. Все временные файлы хранятся только в оперативной памяти, а не на диске. Поэтому после закрытия окна:

история просмотра и поисковые запросы не фиксируются;

файлы cookie и другие данные удаляются;

логины или разрешения сайтам не остаются.

Это означает, что инкогнито полезен, когда вы не хотите, чтобы другие пользователи вашего компьютера видели, что вы делали в Интернете.

Но несмотря на громкое название, этот режим не делает вас анонимными. Все, что происходит вне вашего устройства, остается видимым для:

интернет-провайдера;

администратора сети (например, в офисе или в гостях);

сайтов, которые вы посещаете;

рекламных и аналитических систем;

крупных компаний, которые владеют сайтами или сервисами.

Режим инкогнито не скрывает ваш IP-адрес, не шифрует трафик и не защищает от шпионских программ. Геолокацию также можно определить независимо от того, обычное это окно или приватное.

Итак, режим инкогнито — это полезный инструмент, но узкого назначения. Он помогает избежать локальных следов, однако не обеспечивает полной конфиденциальности в интернете.

