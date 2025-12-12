5 популярних питань про інтернет: кукі, 404, інкогніто, як правильно гуглити і позбутися реклами

Кожен інтернет-користувач час від часу зтикається з технічними проблемами, які виникають під час роботи із веб-сайтами або браузерами. Фокус зібрав популярні питання та пошукав на них відповіді разом з експертом.

Чому виникає "помилка 404"? Що таке "сookies"? Чому з'являється нав'язлива реклама? Як користуватися пошуком Google? Що дає анонімний режим? На ці питання Фокусу відповів Ерік Клюєв, Head of SEO агенції інтернет-маркетингу Elit-Web.

Що таке "кукі" та навіщо їх чистити?

Cookies — це крихітні текстові фрагменти, які вебсайти зберігають на ваших пристроях під час відвідування сторінок. Вони не несуть загрози, а створені для того, щоб користувач не робив зайвих кроків. У цих коротких фрагментах фіксуються ваші налаштування, інформація про останні дії, вхід у кабінет та інші технічні деталі. Наприклад, саме завдяки cookies не вимагається кожного разу вводити логін і пароль. А ще сайт може визначити, які сторінки ви переглядали, як довго на них залишались і що поклали до кошика.

Бізнесам ця інформація допомагає зрозуміти користувача і покращити взаємодію з ним. Наприклад, після збору даних спеціалісти аналізують, на яких етапах люди залишають сайт, покращують дизайн сторінок і ділять аудиторію на групи за інтересами.

Широке використання cookies призвело до появи зловмисників, які можуть намагатися використати дані у власних цілях. Тому у світі з’явилися правила, що захищають право користувачів на приватність.

Одним із таких документів є "Загальний регламент захисту даних" (GDPR), який діє в ЄС. Він вимагає, щоб сайти отримували чітку згоду людини на збір будь-якої інформації.

Україна ще не ратифікувала цей документ, але працює над адаптацією його норм до національного законодавства. До того ж компанії, які працюють із європейськими ринками, зобов’язані дотримуватися його вимог. Саме тому зараз ми з вами частіше можемо побачити запитання про згоду на використання файлів cookies.

З часом кількість файлів cookies зростає, а це уповільнює роботу браузера. Тому час від часу потрібно їх видаляти, щоб позбутися можливих технічних збоїв.

Як очистити cookies у Google Chrome:

відкрити браузер;

натиснути на три крапки у верхньому правому куті;

обрати пункт "Видалити дані вебперегляду";

у полі "Діапазон часу" обрати період часу і тип файлів, яких варто позбутися;

натиснути на "Видалити дані".

Видалення файлів Cookies пришвидшує роботу сайтів

Чому виникає помилка 404?

Під час перегляду різних сайтів часто у відповідь на запит можна побачити "помилку 404" або "Сторінку не знайдено". Це стається, коли браузер переходить за посиланням або введеною адресою, але сервер не знаходить потрібну сторінку.

Найчастіше така помилка трапляється через те, що:

сторінка була видалена чи перенесена;

адресу сторінки було змінено;

користувач неправильно ввів URL у рядку браузера.

Замість стандартної відповіді "Помилка 404" більшість вебсайтів налаштовують власні персоналізовані сторінки з підказками, кнопкою пошуку чи посиланнями на популярні розділи. Це допомагає користувачу знайти потрібну інформацію на сайті.

Cайти демонструють різні повідомлення про помилку 404 Фото: Elit-Web

Чому ми бачимо нав’язливу рекламу?

Інколи нам здається, що реклама буквально переслідує нас в інтернеті, а Google "читає наші думки". Справді, банери, оголошення чи відео, які повторюються на різних сайтах, а також які ми бачимо в соцмережах, з’являються не просто так. Це результат роботи таргетингу — технології, що показує рекламу саме тим людям, які, на думку алгоритмів, можуть зацікавитися товаром або послугою.

Найчастіше рекламні системи орієнтуються на кілька джерел даних:

дії користувача в інтернеті, збирається інформація про те, що ми шукали, які сторінки переглядали чи які товари додавали в кошик;

дані з cookies, які дозволяють сайту "пам’ятати" про взаємодію;

інтереси, які формуються на основі поведінки в соцмережах чи на інших платформах;

місцезнаходження, якщо дозволено доступ до нього на телефоні чи ноутбуці.

Наприклад, коли ви заходите на сайт і дивитеся певний продукт, система фіксує цей інтерес. Пізніше вам можуть показувати той самий товар. Це так званий ретаргетинг, який налаштовують, щоб ви повернулися і все ж таки зробили свій вибір.

Іноді така реклама здається надмірною. Наприклад, людина вже давно купила товар, але оголошення продовжують з’являтися. Це відбувається, коли рекламні системи не оновили дані чи не отримали сигнал, що покупку завершено. Інша причина — нечіткі налаштування рекламних кампаній. Якщо бізнес націлюється занадто широко або не обмежує частоту показів, реклама може з’являтися втомливо часто.

У зв’язку із цим цілком логічним є питання, чи є можливість це контролювати. Так, це можна зробити, хоча контроль буде не зовсім повним.

Можливо:

переглядати й очищати файли cookies;

обмежувати персоналізовану рекламу в Google чи Meta;

вимикати відстеження активності у браузері;

встановлювати блокувальники реклами.

Нав’язлива реклама — це побічний ефект персоналізації, яка одночасно робить наше перебування в мережі зручнішим, але й інколи нагадує, що про нашу поведінку в мережі знають трішки більше, ніж хочеться.

Як ефективно шукати у Google?

Кожен із нас стикався із тим, що бачив у результатах пошукової видачі Google зовсім не те, що йому було потрібно. Так, це трапляється. І щоб покращити свій пошук, скористайтеся такими порадами:

Спочатку введіть запит без деталізації — наприклад, "туристичний рюкзак" — і подивіться на підказки, що пропонує система. Можливо, серед них ви знайдете ідею, як краще сформулювати запит.

Якщо ви точно знаєте, що саме шукаєте, додайте якнайбільше конкретних деталей, наприклад, "туристичний рюкзак водонепроникний легкий до 32 л".

У своєму пошуку використовуйте фільтри. Натиснувши на кнопку "Інструменти", ви зможете обрати найсвіжіші матеріали за датою, або натиснувши на "Більше", вказати, що вам потрібні карти чи новини за темою запиту.

Перед тим як обрати посилання, прочитайте короткий опис під ним. Якщо ви не бачите того, що вам потрібно, краще спробуйте змінити запит.

Також ви можете доручити пошук ШІ-інструментам від Google. Ввівши запит у пошукову стрічку та натиснувши "Режим ШІ", ви отримаєте відповідь у вигляді короткого та згенерованого огляду. У ньому будуть факти, вибрані з кількох джерел, які є найбільш релевантними на думку алгоритмів. Ви матимете можливість уточнити деталі чи поставити додаткові запитання. Але, звісно, алгоритми можуть помилятися, тому всі відповіді доведеться перевірити.

Так, світ пошуку змінюється, тому найефективніший підхід сьогодні — це поєднувати класичний Google-пошук із використанням інструментів штучного інтелекту, залежно від завдання.

"Гуглити" інформацію в інтернеті ефективніше допоможуть кілька порад Фото: Unsplash

Чи забезпечує режим інкогніто повну анонімність?

Є популярною думка про те, що коли ми використовуємо режим інкогніто у браузері, наші дії відразу стають невидимими. Проте насправді він лише запускає окрему сесію, яка після закриття не зберігає на пристрої дані про ваші перегляди.

Коли ви запускаєте приватний перегляд, браузер ніби "відрізає" цю вкладку від решти, а попередні налаштування, інформація про те, з якого акаунту ви зайшли, тут не використовуються. Усі тимчасові файли зберігаються лише в оперативній пам’яті, а не на диску. Тому після закриття вікна:

історія перегляду та пошукові запити не фіксуються;

файли cookie та інші дані видаляються;

логіни чи дозволи сайтам не залишаються.

Це означає, що інкогніто корисний тоді, коли ви не хочете, щоб інші користувачі вашого комп’ютера бачили, що ви робили в інтернеті.

Але попри гучну назву, цей режим не робить вас анонімними. Усе, що відбувається поза вашим пристроєм, залишається видимим для:

інтернет-провайдера;

адміністратора мережі (наприклад, в офісі чи гостях);

сайтів, які ви відвідуєте;

рекламних і аналітичних систем;

великих компаній, які володіють сайтами чи сервісами.

Режим інкогніто не приховує вашу IP-адресу, не шифрує трафік і не захищає від шпигунських програм. Геолокацію також можна визначити незалежно від того, звичайне це вікно чи приватне.

Отже, режим інкогніто — це корисний інструмент, але вузького призначення. Він допомагає уникнути локальних слідів, проте не забезпечує повної конфіденційності в інтернеті.

