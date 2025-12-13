Samsung "прокачает" батарею смартфонов важным апдейтом: что добавят в One UI 8.5 (фото)

Грядущее обновление оболочки для смартфонов Samsung существенно изменит принципы работы энергосбережения. Разработчики предоставят пользователям больше свободы в настройке пресета максимальной автономности и переработают интерфейс.

Как сообщает SamMobile, в One UI 8.5 раздел информации о батарее получил масштабное визуальное обновление, став более понятным и эстетичным. Однако главные нововведения коснулись функциональности: теперь режим энергосбережения четко разделен на два типа — "Стандартный" и "Максимальный".

Свобода действий

Стандартный вариант объединяет привычные опции, такие как ограничение частоты процессора, снижение яркости на 10%, переход на частоту обновления 60 Гц и активацию темной темы. Настоящий апгрейд произошел в режиме максимального энергосбережения. Раньше эта функция (известная как "Ограничение приложений и главного экрана") превращала смартфон в примитивное устройство с черным фоном и жестким лимитом — можно было добавить лишь до четырех сторонних программ.

Настройки режима энергосбережения в One UI 8.5 Фото: sammobile.com

В новой версии оболочки можно добавлять в список разрешенных программ неограниченное количество утилит. Более того, интерфейс больше не переключается на статичный упрощенный экран. Рабочий стол и меню приложений остаются привычными, просто фон становится черным, а иконки отключенных программ затемняются и становятся неактивными, но не исчезают.

Переключение на лету

Еще одним важным улучшением стала возможность менять режимы работы без лишних действий. В предыдущих версиях One UI параметры максимального сбережения нужно было настраивать до активации функции, и изменить их во время работы было нельзя. One UI 8.5 позволяет переключаться между стандартным и максимальным уровнями экономии мгновенно, прямо в процессе использования смартфона.

Стоит отметить, что данные изменения замечены в первой бета-версии прошивки, и к финальному релизу их могут дополнительно скорректировать.

