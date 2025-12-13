Samsung "прокачає" батарею смартфонів важливим апдейтом: що додадуть в One UI 8.5 (фото)

Прийдешнє оновлення оболонки для смартфонів Samsung істотно змінить принципи роботи енергозбереження. Розробники нададуть користувачам більше свободи в налаштуванні пресету максимальної автономності та перероблять інтерфейс.

Як повідомляє SamMobile, в One UI 8.5 розділ інформації про батарею отримав масштабне візуальне оновлення, ставши більш зрозумілим і естетичним. Однак головні нововведення торкнулися функціональності: тепер режим енергозбереження чітко розділений на два типи — "Стандартний" і "Максимальний".

Свобода дій

Стандартний варіант об'єднує звичні опції, такі як обмеження частоти процесора, зниження яскравості на 10%, перехід на частоту оновлення 60 Гц і активацію темної теми. Справжній апгрейд стався в режимі максимального енергозбереження. Раніше ця функція (відома як "Обмеження додатків і головного екрана") перетворювала смартфон на примітивний пристрій із чорним тлом і жорстким лімітом — можна було додати лише до чотирьох сторонніх програм.

Налаштування режиму енергозбереження в One UI 8.5 Фото: sammobile.com

У новій версії оболонки можна додавати до списку дозволених програм необмежену кількість утиліт. Ба більше, інтерфейс більше не перемикається на статичний спрощений екран. Робочий стіл і меню додатків залишаються звичними, просто тло стає чорним, а іконки відключених програм затемнюються і стають неактивними, але не зникають.

Перемикання на льоту

Ще одним важливим поліпшенням стала можливість змінювати режими роботи без зайвих дій. У попередніх версіях One UI параметри максимального заощадження потрібно було налаштовувати до активації функції, і змінити їх під час роботи було не можна. One UI 8.5 дає змогу перемикатися між стандартним і максимальним рівнями економії миттєво, прямо в процесі використання смартфона.

Варто зазначити, що ці зміни помічені в першій бета-версії прошивки, і до фінального релізу їх можуть додатково скорегувати.

Раніше повідомлялося, що Samsung погіршила камеру свого флагманського смартфона. Наступна серія флагманських смартфонів Samsung Galaxy S26 може отримати ту саму конфігурацію камери, що й попередній Samsung Galaxy S25.