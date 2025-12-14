Лучшие бюджетные планшеты 2025: топ-3 модели по результатам тестирования (фото)

Рынок недорогих планшетов в 2025 году предлагает отличный баланс между производительностью и стоимостью. Современные устройства начального уровня уже оснащаются экранами с повышенной частотой обновления, стереозвуком и достаточным объемом памяти для комфортной работы и развлечений.

Фокус собрал три модели от известных брендов, которые заслуживают внимания покупателей.

Samsung Galaxy Tab A11

Эта модель представляет собой компактное решение с диагональю экрана 8,7 дюйма. Дисплей выполнен по технологии TFT LCD и поддерживает частоту обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность анимаций в интерфейсе и социальных сетях. За производительность отвечает проверенный процессор MediaTek Helio G99, работающий в связке с 4 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Объем встроенного накопителя составляет 64 или 128 ГБ, предусмотрен отдельный слот для карт памяти microSD, позволяющий расширить хранилище.

Samsung Galaxy Tab A11 Фото: Samsung

Устройство работает под управлением свежей операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой One UI 8 и гарантией обновлений на несколько версий вперед. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Планшет также оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и сохранил классический разъем 3,5 мм для наушников. Камеры здесь базовые: 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная, чего достаточно для видеосвязи.

Цена Samsung Galaxy Tab A11 в Украине — от 5 699 грн.

Xiaomi Redmi Pad 2

Планшет от Xiaomi предлагает более крупный 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Корпус устройства выполнен из алюминия, что добавляет надежности. Аппаратной основой служит чипсет MediaTek Helio G100 Ultra. Пользователям доступны версии с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ стандарта UFS 2.2. Также имеется поддержка карт памяти. Программная часть построена на Android 15 с новой оболочкой HyperOS 2.

Xiaomi Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Главным преимуществом модели стала батарея емкостью 9000 мАч, обеспечивающая длительное время работы, хотя мощность зарядки ограничена 18 Вт, что делает процесс восполнения энергии довольно долгим. Мультимедийные возможности дополняет система из четырех динамиков с Dolby Atmos. Камеры (фронтальная и основная) имеют разрешение 8 МП и 5 МП соответственно. Планшет также поддерживает работу со стилусом.

Цена Xiaomi Redmi Pad 2 в Украине — от 6 999 грн.

Lenovo Tab

Модель от Lenovo позиционируется как универсальное домашнее устройство с 10,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешения Full HD (1920 x 1200). Экран имеет сертификацию защиты от синего света, что снижает нагрузку на глаза при длительном чтении или просмотре видео. Внутри установлен восьмиядерный бюджетный процессор MediaTek Helio G85. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной — 64 или 128 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ через карту microSD.

Lenovo Tab Фото: rozetka.ua

Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт и обеспечивает до 9,5 часов работы в режиме стриминга. Устройство работает на ОС Android 14 с гарантированным обновлением до 16-й версии. Из особенностей стоит отметить режим ожидания, превращающий планшет в настольные часы или цифровую фоторамку, а также наличие стереодинамиков с Dolby Atmos и разъема для наушников. Корпус аппарата частично выполнен из металла, а вес составляет 425 граммов.

Цена Lenovo Tab в Украине — от 5 999 грн.

