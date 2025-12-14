Найкращі бюджетні планшети 2025 року: топ 3 моделі за результатами тестування (фото)

Ринок недорогих планшетів у 2025 році пропонує відмінний баланс між продуктивністю і вартістю. Сучасні пристрої початкового рівня вже оснащуються екранами з підвищеною частотою оновлення, стереозвуком і достатнім об'ємом пам'яті для комфортної роботи та розваг.

Фокус зібрав три моделі від відомих брендів, які заслуговують на увагу покупців.

Samsung Galaxy Tab A11

Ця модель являє собою компактне рішення з діагоналлю екрана 8,7 дюйма. Дисплей виконаний за технологією TFT LCD і підтримує частоту оновлення 90 Гц, що забезпечує плавність анімацій в інтерфейсі та соціальних мережах. За продуктивність відповідає перевірений процесор MediaTek Helio G99, що працює у зв'язці з 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті залежно від конфігурації. Об'єм вбудованого накопичувача становить 64 або 128 ГБ, передбачено окремий слот для карт пам'яті microSD, що дає змогу розширити сховище.

Samsung Galaxy Tab A11 Фото: Samsung

Пристрій працює під управлінням свіжої операційної системи Android 15 з фірмовою оболонкою One UI 8 і гарантією оновлень на кілька версій вперед. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5100 мАг з підтримкою зарядки потужністю 15 Вт. Планшет також оснащений стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos і зберіг класичний роз'єм 3,5 мм для навушників. Камери тут базові: 8 Мп основна і 5 Мп фронтальна, чого достатньо для відеозв'язку.

Відео дня

Ціна Samsung Galaxy Tab A11 в Україні — від 5 699 грн.

Xiaomi Redmi Pad 2

Планшет від Xiaomi пропонує більший 11-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Корпус пристрою виконаний з алюмінію, що додає надійності. Апаратною основою слугує чипсет MediaTek Helio G100 Ultra. Користувачам доступні версії з 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ стандарту UFS 2.2. Також є підтримка карт пам'яті. Програмна частина побудована на Android 15 з новою оболонкою HyperOS 2.

Xiaomi Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Головною перевагою моделі стала батарея ємністю 9000 мАг, що забезпечує тривалий час роботи, хоча потужність зарядки обмежена 18 Вт, що робить процес поповнення енергії доволі довгим. Мультимедійні можливості доповнює система з чотирьох динаміків з Dolby Atmos. Камери (фронтальна та основна) мають роздільну здатність 8 МП і 5 МП відповідно. Планшет також підтримує роботу зі стилусом.

Ціна Xiaomi Redmi Pad 2 в Україні — від 6 999 грн.

Lenovo Tab

Модель від Lenovo позиціонується як універсальний домашній пристрій з 10,1-дюймовим IPS-дисплеєм роздільної здатності Full HD (1920 x 1200). Екран має сертифікацію захисту від синього світла, що знижує навантаження на очі при тривалому читанні або перегляді відео. Усередині встановлено восьмиядерний бюджетний процесор MediaTek Helio G85. Об'єм оперативної пам'яті становить 4 ГБ, а вбудованої — 64 або 128 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ через карту microSD.

Lenovo Tab Фото: rozetka.ua

Акумулятор ємністю 5100 мАг підтримує зарядку потужністю 15 Вт і забезпечує до 9,5 годин роботи в режимі стрімінга. Пристрій працює на ОС Android 14 з гарантованим оновленням до 16-ї версії. З особливостей варто відзначити режим очікування, що перетворює планшет на настільний годинник або цифрову фоторамку, а також наявність стереодинаміків з Dolby Atmos і роз'єму для навушників. Корпус апарата частково виконаний з металу, а вага становить 425 грамів.

Ціна Lenovo Tab в Україні — від 5 999 грн.

Раніше повідомлялося, як правильно заряджати акумулятор смартфона і планшета. Багато порад щодо догляду за батареями, як-от важливість повної розрядки і зарядки спочатку, давно застаріли. Літій-іонні елементи живлення не вимагають складних ритуалів, але все ж мають свої вразливості.