Щоб гаджети працювали довго: як правильно заряджати акумулятор смартфона і планшета

Багато порад з догляду за батареями, як-от важливість повного розряджання і заряджання спочатку, давно застаріли. Літій-іонні елементи живлення не вимагають складних ритуалів, але все ж мають свої вразливості.

Хоча піклуватися про здоров'я АКБ — загалом непогана ідея, це варто робити так, щоб електроніка продовжувала полегшувати життя, а не ускладнювати його. Фокус наводить три практичні поради по темі.

Температурний режим і якість аксесуарів

Головний ворог акумулятора — перегрів. Висока температура прискорює хімічні реакції деградації, тому заряджати гаджети найкраще при кімнатній температурі (близько 23°C), уникати прямого літнього сонця і обігрівачів поруч зі смартфоном. На морозі ефективність зарядки теж падає, але це не так згубно, як спека.

Важливо використовувати і якісні зарядні пристрої. Дешеві підробки можуть не тільки швидко "вбити" батарею, а й навіть призвести до загоряння. Окрему увагу варто приділити автомобільним зарядкам: дешеві адаптери для прикурювача (не штатні USB-порти машини) здатні знизити ємність акумулятора на 10-15% всього за рік використання. Бездротові зарядки також нагрівають пристрій сильніше, ніж звичайні, тому їхнє постійне використання може незначно прискорити знос.

Відео дня

Бездротова зарядка (ілюстративне фото) Фото: unsplash.com

Правило 80/20 і нічна зарядка

Міф про те, що залишати телефон на зарядці на всю ніч шкідливо — неправда. Щойно заряд досягає 100%, контролер зупиняє подачу енергії, і перезарядження не відбувається.

Відома багатьом порада — тримати заряд у діапазоні від 20% до 80%, оскільки це хімічно найбільш комфортний стан для електроліту. Багато сучасних смартфонів навіть мають налаштування для зупинки заряду на 80%. Це дійсно подовжує термін служби, але на практиці навряд чи того варте. Експерти рекомендують не зациклюватися на цьому моменті: якщо вам потрібен повний заряд на весь день — заряджайте до 100%. Зручність важливіша за боротьбу за зайві відсотки ресурсу через пару років.

Програмне сміття та фізичні пошкодження

Часто користувачі звинувачують батарею у швидкій розрядці, хоча проблема криється в софті. Десятки встановлених додатків, що працюють у фоновому режимі і синхронізують дані, можуть "з'їдати" заряд швидше, ніж знос самого акумулятора. Регулярне чищення непотрібних програм допомагає повернути автономність.

Також варто пам'ятати, що удари і падіння смартфона можуть пошкодити структуру батареї, що призведе до різкого падіння ємності навіть за малої кількості циклів перезарядки. Здутий акумулятор заряджати не можна категорично — це небезпечно. Якщо така проблема виникла, замінити АКБ можна в сервісному центрі або навіть самому за наявності наочної онлайн-інструкції для вашої моделі.

Раніше повідомлялося, як правильно заряджати смартфон, щоб зберегти батарею. Ящик із купою різних зарядних блоків і кабелів — знайома картина для багатьох. Часто ми користуємося першим-ліпшим адаптером, не замислюючись, чи підходить він нашому пристрою. Але щоб уникнути проблем, стане в пригоді розуміння взаємозв'язку між напругою, силою струму і потужністю.