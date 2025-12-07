Потужний адаптер не врятує: як правильно заряджати смартфон, щоб зберегти батарею (відео)

Ящик із купою різних зарядних блоків і кабелів — знайома картина для багатьох. Часто ми користуємося першим-ліпшим адаптером, не замислюючись, чи підходить він нашому пристрою. Але щоб уникнути проблем, стане в пригоді розуміння взаємозв'язку між напругою, силою струму і потужністю.

Підбір оптимального аксесуара забезпечить швидку і безпечну зарядку електроніки. Експерти MakeUseOf детально розібрали ключові параметри блоків живлення і пояснили, як вони впливають на процес зарядки.

Напруга (V)

Напруга, що вимірюється у вольтах (V), визначає різницю потенціалів, яка змушує електричний струм текти по ланцюгу. Для безпечної експлуатації вкрай важливо, щоб вихідна напруга зарядного пристрою відповідала вхідній напрузі, на яку розрахований гаджет.

Використання адаптера з істотно вищою напругою може призвести до виходу з ладу внутрішніх компонентів пристрою. Навпаки, недостатня напруга не дасть змоги запустити процес заряджання або зробить його неефективним.

Що таке вольти, ампери, Оми і вати: пояснення експерта

Сила струму (A): швидкість заряджання

Сила струму вимірюється в амперах (A) і характеризує обсяг електричного заряду, що проходить через провідник. Цей параметр безпосередньо впливає на швидкість заряджання. У цьому разі допустимо використовувати блок живлення із силою струму, що перевищує вимоги пристрою.

Контролер живлення в смартфоні або планшеті обмежує споживання струму до необхідного рівня. Наприклад, пристрій, розрахований на 2А, можна безпечно підключати до адаптера на 3А. Однак використання зарядки з меншою силою струму, ніж потрібно, призведе до значного уповільнення процесу або неможливості зарядити пристрій під навантаженням.

Потужність (W) і стандарт USB-PD

Потужність вимірюється у ватах (W) і вважається множенням напруги на силу струму. Цей показник часто використовується для маркування сучасних швидких зарядок. Універсальний стандарт USB Power Delivery (USB-PD) дає змогу зарядному пристрою та ґаджету обмінюватися даними та узгоджувати оптимальні параметри заряджання (напруга та струм).

Завдяки цьому потужний блок живлення (наприклад, 65 Вт) може безпечно заряджати менш вимогливі пристрої, автоматично знижуючи вихідну потужність до безпечного рівня. Однак для досягнення максимальної швидкості зарядки на смартфонах деяких брендів (Samsung, OnePlus, Huawei) може знадобитися підтримка пропрієтарних стандартів, таких як Quick Charge або SuperCharge.

Словом, якщо, наприклад, з новим телефоном не йде зарядка в комплекті, краще докуповувати фірмовий адаптер від того ж виробника. Як правило, в характеристиках моделі вказується бажана потужність і підтримувані стандарти живлення.

Також важливо враховувати пропускну здатність кабелю. Дешеві або невідповідні специфікаціям кабелі можуть стати обмежувальним фактором, не даючи змоги передати високу потужність від блока живлення до пристрою, навіть якщо обидва підтримують швидку зарядку.

Раніше повідомлялося, як правильно заряджати акумулятор смартфона, щоб він не "помер" завчасно. Виробники смартфонів, такі як Apple, Samsung, Google, Huawei, рекомендують використовувати вбудовані функції, що дають змогу оптимізувати заряд батареї і тим самим продовжити термін її служби.