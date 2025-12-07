Мощный адаптер не спасет: как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить батарею (видео)

Ящик с кучей разных зарядных блоков и кабелей — знакомая картина для многих. Часто мы пользуемся первым попавшимся адаптером, не задумываясь, подходит ли он нашему устройству. Но чтобы избежать проблем, пригодится понимание взаимосвязи между напряжением, силой тока и мощностью.

Подбор оптимального аксессуара обеспечит быструю и безопасную зарядку электроники. Эксперты MakeUseOf детально разобрали ключевые параметры блоков питания и объяснили, как они влияют на процесс зарядки.

Напряжение (V)

Напряжение, измеряемое в вольтах (V), определяет разность потенциалов, которая заставляет электрический ток течь по цепи. Для безопасной эксплуатации крайне важно, чтобы выходное напряжение зарядного устройства соответствовало входному напряжению, на которое рассчитан гаджет.

Использование адаптера с существенно более высоким напряжением может привести к выходу из строя внутренних компонентов устройства. Напротив, недостаточное напряжение не позволит запустить процесс зарядки или сделает его неэффективным.

Відео дня

Что такое вольты, амперы, Омы и ватты: пояснение эксперта

Сила тока (A): скорость зарядки

Сила тока измеряется в амперах (A) и характеризует объем электрического заряда, проходящего через проводник. Этот параметр напрямую влияет на скорость зарядки. В данном случае допустимо использовать блок питания с силой тока, превышающей требования устройства.

Контроллер питания в смартфоне или планшете ограничивает потребление тока до необходимого уровня. Например, устройство, рассчитанное на 2А, можно безопасно подключать к адаптеру на 3А. Однако использование зарядки с меньшей силой тока, чем требуется, приведет к значительному замедлению процесса или невозможности зарядить устройство под нагрузкой.

Адаптер питания на 65 Вт (иллюстративное фото) Фото: makeuseof.com

Мощность (W) и стандарт USB-PD

Мощность измеряется в ваттах (W) и считается умножением напряжения на силу тока. Этот показатель часто используется для маркировки современных быстрых зарядок. Универсальный стандарт USB Power Delivery (USB-PD) позволяет зарядному устройству и гаджету обмениваться данными и согласовывать оптимальные параметры зарядки (напряжение и ток).

Благодаря этому мощный блок питания (например, 65 Вт) может безопасно заряжать менее требовательные устройства, автоматически снижая выходную мощность до безопасного уровня. Однако для достижения максимальной скорости зарядки на смартфонах некоторых брендов (Samsung, OnePlus, Huawei) может потребоваться поддержка проприетарных стандартов, таких как Quick Charge или SuperCharge.

Словом, если, например, с новым телефоном не идет зарядка в комплекте, лучше докупать фирменный адаптер от того же производителя. Как правило, в характеристиках модели указывается предпочтительная мощность и поддерживаемые стандарты питания.

Также важно учитывать пропускную способность кабеля. Дешевые или несоответствующие спецификациям кабели могут стать ограничивающим фактором, не позволяя передать высокую мощность от блока питания к устройству, даже если оба поддерживают быструю зарядку.

Ранее сообщалось, как правильно заряжать аккумулятор смартфона, чтобы он не "умер" раньше времени. Производители смартфонов, такие как Apple, Samsung, Google, Huawei, рекомендуют использовать встроенные функции, позволяющие оптимизировать заряд батареи и тем самым продлить срок ее службы.