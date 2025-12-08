Чтобы гаджеты работали долго: как правильно заряжать аккумулятор смартфона и планшета

Многие советы по уходу за батареями, такие как важность полной разрядки и зарядки поначалу, давно устарели. Литий-ионные элементы питания не требуют сложных ритуалов, но все же имеют свои уязвимости.

Хотя заботиться о здоровье АКБ — в целом неплохая идея, это стоит делать так, чтобы электроника продолжала облегчать жизнь, а не усложнять ее. Фокус приводит три практических совета по теме.

Температурный режим и качество аксессуаров

Главный враг аккумулятора — перегрев. Высокая температура ускоряет химические реакции деградации, поэтому заряжать гаджеты лучше всего при комнатной температуре (около 23°C), избегать прямого летнего солнца и обогревателей рядом со смартфоном. На морозе эффективность зарядки тоже падает, но это не так губительно, как жара.

Важно использовать и качественные зарядные устройства. Дешевые подделки могут не только быстро "убить" батарею, но даже привести к возгоранию. Отдельное внимание стоит уделить автомобильным зарядкам: дешевые адаптеры для прикуривателя (не штатные USB-порты машины) способны снизить емкость аккумулятора на 10-15% всего за год использования. Беспроводные зарядки также нагревают устройство сильнее обычных, поэтому их постоянное использование может незначительно ускорить износ.

Беспроводная зарядка (иллюстративное фото) Фото: unsplash.com

Правило 80/20 и ночная зарядка

Миф о том, что оставлять телефон на зарядке на всю ночь вредно — неправда. Как только заряд достигает 100%, контроллер останавливает подачу энергии, и перезаряда не происходит.

Известный многим совет — держать заряд в диапазоне от 20% до 80%, поскольку это химически наиболее комфортное состояние для электролита. Многие современные смартфоны даже имеют настройки для остановки заряда на 80%. Это действительно продлевает срок службы, но на практике вряд ли того стоит. Эксперты рекомендуют не зацикливаться на этом моменте: если вам нужен полный заряд на весь день — заряжайте до 100%. Удобство важнее борьбы за лишние проценты ресурса через пару лет.

Программный мусор и физические повреждения

Часто пользователи винят батарею в быстрой разрядке, хотя проблема кроется в софте. Десятки установленных приложений, работающих в фоновом режиме и синхронизирующих данные, могут "съедать" заряд быстрее, чем износ самого аккумулятора. Регулярная чистка ненужных программ помогает вернуть автономность.

Также стоит помнить, что удары и падения смартфона могут повредить структуру батареи, что приведет к резкому падению емкости даже при малом количестве циклов перезарядки. Вздувшийся аккумулятор заряжать нельзя категорически — это опасно. Если такая проблема возникла, заменить АКБ можно в сервисном центре или даже самому при наличии наглядной онлайн-инструкции для вашей модели.

