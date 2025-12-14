Поддержите нас UA
Бюджетные смартфоны Xiaomi c большой батареей: сколько стоят новинки серии Note 15 (фото)

Redmi Note 14 Pro смартфон xiaomi
Redmi Note 14 Pro (иллюстративное фото) | Фото: gsmarena.com

Xiaomi выпустила на глобальном рынке линейку смартфонов Redmi Note 15. В нее вошли три модели: Note 15 5G, Note 15 Pro 5G иNote 15 Pro+ 5G. Новинки отличились яркими AMOLED-экранами, камерами высокого разрешения и АКБ высокой емкости.

Как сообщает Gizmochina, аппараты предлагают широкий выбор конфигураций производительности и фотовозможностей, работая под управлением системы HyperOS 2 на базе Android 15.

Базовая модель Note 15 5G оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+. Старшие версии Pro и Pro+ получили более крупные 6,83-дюймовые панели CrystalRes с повышенной яркостью и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Все три устройства поддерживают частоту обновления 120 Гц и оснащены подэкранными сканерами отпечатков пальцев. Корпус младшей модели защищен по стандарту IP65, тогда как "прошки" получили полноценную влагозащиту IP68.

redmi note 15 смартфоны xiaomi
Серия Xiaomi Redmi Note 15
Фото: Xiaomi

В плане производительности смартфоны разделены по чипсетам: Note 15 5G работает на Snapdragon 6 Gen 3, версия Pro — на Dimensity 7400 Ultra, а Pro+ получила Snapdragon 7s Gen 4. Главной фишкой серии стали аккумуляторы: базовая модель имеет батарею на 5520 мАч, Pro-версия — внушительные 6580 мАч, а Pro+ — 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Фотовозможности новинок также существенно различаются. Обычный Note 15 5G получил основной сенсор на 108 Мп. В то же время модели Pro и Pro+ могут похвастаться 200-мегапиксельной основной камерой с 4-кратным оптическим зумом. Все устройства оснащены 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Для селфи в младших моделях предусмотрена камера на 20 Мп, а во флагманской Pro+ — на 32 Мп. Смартфоны поддерживают функции искусственного интеллекта, включая Google Gemini, а также оснащены NFC и ИК-портом.

Продажи в Польше стартуют 18 декабря. Цены:

  • Redmi Note 15 5G (6/128 ГБ) — около 330 долларов;
  • Redmi Note 15 Pro 5G (8/256 ГБ) — около 468 долларов;
  • Redmi Note 15 Pro+ 5G — от 550 долларов.

Ранее сообщалось про cмартфоны, которые перевернут рынок в 2026 году. В ближайшие недели ведущие бренды выпустят мощные смартфоны, которые зададут стандарты на весь 2026 год. От рекордных аккумуляторов OnePlus до смены оптики в Xiaomi и дизайнерских экспериментов Samsung — анонсы обещают удивить.