Бюджетні смартфони Xiaomi з великою батареєю: скільки коштують новинки серії Note 15 (фото)

Xiaomi випустила на глобальному ринку лінійку смартфонів Redmi Note 15. До неї увійшли три моделі: Note 15 5G, Note 15 Pro 5G і Note 15 Pro+ 5G. Новинки відзначилися яскравими AMOLED-екранами, камерами високої роздільної здатності і АКБ високої ємності.

Як повідомляє Gizmochina, апарати пропонують широкий вибір конфігурацій продуктивності та фотоможливостей, працюючи під управлінням системи HyperOS 2 на базі Android 15.

Базова модель Note 15 5G оснащена 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+. Старші версії Pro і Pro+ отримали більші 6,83-дюймові панелі CrystalRes з підвищеною яскравістю і захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Усі три пристрої підтримують частоту оновлення 120 Гц і оснащені підекранними сканерами відбитків пальців. Корпус молодшої моделі захищений за стандартом IP65, тоді як "прошки" отримали повноцінний вологозахист IP68.

Серія Xiaomi Redmi Note 15 Фото: Xiaomi

У плані продуктивності смартфони розділені за чіпсетами: Note 15 5G працює на Snapdragon 6 Gen 3, версія Pro — на Dimensity 7400 Ultra, а Pro+ отримала Snapdragon 7s Gen 4. Головною фішкою серії стали акумулятори: базова модель має батарею на 5520 мАг, Pro-версія — значні 6580 мАг, а Pro+ — 6500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Фотоможливості новинок також суттєво різняться. Звичайний Note 15 5G отримав основний сенсор на 108 Мп. Водночас моделі Pro і Pro+ можуть похвалитися 200-мегапіксельною основною камерою з 4-кратним оптичним зумом. Усі пристрої оснащені 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Для селфі в молодших моделях передбачена камера на 20 Мп, а у флагманській Pro+ — на 32 Мп. Смартфони підтримують функції штучного інтелекту, включно з Google Gemini, а також оснащені NFC та ІЧ-портом.

Продажі в Польщі стартують 18 грудня. Ціни:

Redmi Note 15 5G (6/128 ГБ) — близько 330 доларів;

(6/128 ГБ) — близько 330 доларів; Redmi Note 15 Pro 5G (8/256 ГБ) — близько 468 доларів;

(8/256 ГБ) — близько 468 доларів; Redmi Note 15 Pro+ 5G — від 550 доларів.

