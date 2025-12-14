Бюджетні смартфони Xiaomi з великою батареєю: скільки коштують новинки серії Note 15 (фото)

Підтримайте нас RU
Redmi Note 14 Pro (ілюстративне фото)

Xiaomi випустила на глобальному ринку лінійку смартфонів Redmi Note 15. До неї увійшли три моделі: Note 15 5G, Note 15 Pro 5G і Note 15 Pro+ 5G. Новинки відзначилися яскравими AMOLED-екранами, камерами високої роздільної здатності і АКБ високої ємності.

Як повідомляє Gizmochina, апарати пропонують широкий вибір конфігурацій продуктивності та фотоможливостей, працюючи під управлінням системи HyperOS 2 на базі Android 15.

Базова модель Note 15 5G оснащена 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+. Старші версії Pro і Pro+ отримали більші 6,83-дюймові панелі CrystalRes з підвищеною яскравістю і захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Усі три пристрої підтримують частоту оновлення 120 Гц і оснащені підекранними сканерами відбитків пальців. Корпус молодшої моделі захищений за стандартом IP65, тоді як "прошки" отримали повноцінний вологозахист IP68.

Серія Xiaomi Redmi Note 15
Фото: Xiaomi

У плані продуктивності смартфони розділені за чіпсетами: Note 15 5G працює на Snapdragon 6 Gen 3, версія Pro — на Dimensity 7400 Ultra, а Pro+ отримала Snapdragon 7s Gen 4. Головною фішкою серії стали акумулятори: базова модель має батарею на 5520 мАг, Pro-версія — значні 6580 мАг, а Pro+ — 6500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Фотоможливості новинок також суттєво різняться. Звичайний Note 15 5G отримав основний сенсор на 108 Мп. Водночас моделі Pro і Pro+ можуть похвалитися 200-мегапіксельною основною камерою з 4-кратним оптичним зумом. Усі пристрої оснащені 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Для селфі в молодших моделях передбачена камера на 20 Мп, а у флагманській Pro+ — на 32 Мп. Смартфони підтримують функції штучного інтелекту, включно з Google Gemini, а також оснащені NFC та ІЧ-портом.

Продажі в Польщі стартують 18 грудня. Ціни:

  • Redmi Note 15 5G (6/128 ГБ) — близько 330 доларів;
  • Redmi Note 15 Pro 5G (8/256 ГБ) — близько 468 доларів;
  • Redmi Note 15 Pro+ 5G — від 550 доларів.

